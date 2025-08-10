مندوب فلسطين بمجلس الأمن: إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في غزة

أكد رياض منصور، مندوب فلسطين بمجلس الأمن، أن التاريخ سيحكم علينا جميعا ازاء ما يعانيه الفلسطينيين، مشيرا إلى أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في قطاع غزة.

وقال رياض منصور، خلال كلمته التي ألقاها بمجلس الأمن، إنه اذا كانت شواهد إسرائيل أن تنهي حكم حماس وأن يكون هناك أمن، كانت ستعتمد خطة المجتمع الدولي لوقف إطلاق النار، ولكنها ترغب في إطالة أم الحرب ومنع إقامة الدولة الفلسطينية.

وتابع مندوب فلسطين بمجلس الأمن، أن الاحتلال لا يسعى لنزع السلاح ولكن لمنع إقامة دولة فلسطينية مستقلة، مؤكدا أن إسرائيل تسعى لتعزيز سيطرتها العسكرية الكاملة على قطاع غزة.

وأشار رياض منصور إلى أن الحكومة الاسرائيلية شيطنت الفلسطينيين وقامت بارتكاب جرائم إبادة جماعية وتجويع ضد المدنيين والأطفال.