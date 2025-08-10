بداية قوية لمنتخب الكونغ فو في دورة الألعاب العالمية بالصين.. حسم أول مواجهة

نجح لاعبا المنتخب المصري للووشو كونغ فو في تحقيق الفوز خلال أولى منافسات دورة الألعاب العالمية المقامة خلال الفترة من 7 إلى 17 أغسطس في مدينة تشنجدو بالصين.

البداية، من تحقيق منة الله محمد لاعبة المنتخب المصري للووشو كونغ فو، الفوز في مباراة دور الثمانية من دورة الألعاب العالمية، كما حسم اللاعب الحسيني وهدان أولى مواجهاته بالمنافسات بنتيجة عدم التكافؤ أمام منافسه.

تضم البعثة اللاعبة منة الله محمد في منافسات وزن 70 كجم واللاعب الحسين وهدان في منافسات وزن 85 كجم، فيما يرأس البعثة الرائد أحمد عبد الواحد عضو مجلس إدارة الاتحاد ويقود الفريق فنيًا الكابتن رامي كامل.

وقررت اللجنة المنظمة لدورة الألعاب العالمية المقامة في الصين، إسناد إدارة منافسات الووشو كونغ فو إلى المحاسب شريف مصطفى، رئيس الاتحاد المصري والعربي والإفريقي نائب رئيس الاتحاد الدولي للووشو كونغ فو، ليصبح بذلك أول مصري وعربي يتواجد في هذا المنصب.

ويعد تواجد شريف مصطفى في ذلك المنصب بدورة الألعاب العالمية المقامة في الصين، تأكيدًا على مكانته كأحد أبرز الشخصيات الرياضية على الساحة العالمية، خلال مشاركته الفعالة في دورة الألعاب العالمية التي تُعد من أقوى الأحداث الرياضية الدولية متعددة الألعاب.