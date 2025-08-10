دين هندرسون يصنع التاريخ مع كريستال بالاس بحصد لقب درع المجتمع الإنجليزي

أبدى الحارس الإنجليزي دين هندرسون، قائد كريستال بالاس في مواجهة الدرع الخيرية، سعادته البالغة بقيادة فريقه لتحقيق اللقب على حساب ليفربول بركلات الترجيح بنتيجة 3-2، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي (2-2)، في اللقاء الذي احتضنه ملعب ويمبلي العريق مساء الأحد.

هندرسون كان بطل المشهد بعدما تألق في التصدي لركلتي ترجيح من أليكسيس ماك أليستر وهارفي إليوت، بينما أطاح النجم المصري محمد صلاح بمحاولته فوق العارضة، ليهدي الحارس الإنجليزي فريقه اللقب الغالي.

ويأتي هذا التتويج بعد أقل من ثلاثة أشهر من مساهمة هندرسون في حصد كأس الاتحاد الإنجليزي، حين قاد فريقه للفوز على مانشستر سيتي بهدف نظيف وتصدى لركلة جزاء نفذها المصري عمر مرموش، ليؤكد مرة أخرى دوره الحاسم في البطولات الكبرى.

وفي تصريحاته لشبكة "تي إن تي سبورتس"، قال هندرسون: "هذه مشاعر رائعة. المدرب أخبرنا أننا سنحصل على فرص في الشوط الثاني، واستحققنا الفوز في النهاية". وأضاف: "أداؤنا في ركلات الترجيح كان مميزًا، وأشكر كل من عمل خلف الكواليس".

وأكد الحارس أن الفوز على بطل الدوري الإنجليزي في ويمبلي له مذاق خاص، موضحًا: "الفوز على ليفربول أمر لا يصدق. كانوا المرشح الأوفر حظًا ويمتلكون لاعبين مذهلين، لكننا نجحنا في حصد لقبين خلال ثلاثة أشهر، وهذه لحظة تاريخية للنادي".