حبس البلوجر إسلام عاطف في اتهامه ببث محتوى خادش للحياء

قررت جهات التحقيق حبس البلوجر إسلام عاطف صديق مونلي، وذلك على خلفية اتهامه ببث محتوى خادش للحياء عبر منصات التواصل الاجتماعي 4 أيام.



ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على البلوجر إسلام عاطف صديق مونلي، وذلك على خلفية اتهامه ببث محتوى خادش للحياء عبر منصات التواصل الاجتماعي.

القبض على البلوجر إسلام عاطف

وكشفت التحريات أن المتهم نشر مقاطع وإيحاءات مُثيرة للجدل بهدف جذب المشاهدات وتحقيق أرباح، مما أثار استياءً واسعًا ودفع عددًا من المحامين إلى تقديم بلاغات ضده.

وتواصل الأجهزة الأمنية التحريات عن البلوجر وتحرّر المحضر اللازم وجار استكمال الاجراءات القانونية اللازمة.