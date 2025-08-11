محافظ المنيا يوجه باستغلال الفصول الدراسية لمواجهة الكثافة الطلابية

قال إسلام فهمي، مراسل "ستوديو إكسترا" بمحافظة المنيا، إن المحافظ أجرى صباح اليوم جولة تفقدية بمركز بني مزار شملت عددًا من المدارس، وخلال الجولة، لاحظ استغلال أحد الفصول الدراسية كحجرة مكتبية، في مخالفة لتعليمات وزارة التربية والتعليم التي صدرت العام الجاري، والتي تحظر استخدام الفصول لأي أغراض غير تعليمية، التزامًا بضوابط هيئة الأبنية التعليمية.

وأوضح المراسل، وذلك خلال مداخلة ببرنامج "ستوديو إكسترا"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، وتقدمه الإعلاميتين منة فاروق ولما جبريل، أن المحافظ شدد على ضرورة استغلال جميع الفصول الدراسية للغرض المخصص لها، بهدف مواجهة مشكلة الكثافة الطلابية التي تعاني منها العديد من مدارس المحافظة، خاصة في المراكز ذات الأعداد الكبيرة من الطلاب.

ووجّه المحافظ الوحدات المحلية بمتابعة المدارس على مستوى المراكز للتأكد من الالتزام بالتعليمات، فيما لم تُتخذ أي إجراءات ضد مدير المدرسة، ومازالت مديرية التربية والتعليم تتابع تنفيذ الأمر الإداري.