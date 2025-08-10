معسكر منتخب مصر ينطلق 7 ديسمبر.. وحسام حسن يرغب في ضم ثنائي الأهلي

أكد الاعلامي أمير هشام، أن هناك اتفاق بين الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة حسام حسن المدير الفني ورابطة الأندية، على إقامة معسكر للفراعنة، يوم 7 ديسمبر المقبل، استعدادًا لمنافسات كأس الأمم الإفريقية.

وقال عبر برنامجه بلس 90: الجهاز الفني طالب باقامة المعسكر مبكرًا من أجل فرض تعاليمه وأسلوبه قبل البطولة المرتقبة، والتجهيز للبطولة القارية.

وأضاف: حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني، يرغب في ضم إمام عاشور ومروان عطية ثنائي الأهلي لمعسكر المنتخب الوطني المقبل المقرر له في سبتمبر المقبل.

وواصل: المدير الفني يرغب في تواجد الثنائي، خاصةً ان مروان عطية يحتاج ما يقرب من أسبوعين للعودة، فيما يحتاج إمام عاشور ما يقرب من 10 أيام للعودة.