أخبار العالم

الحرب لم تعد عسكرية..آخر ما كتبه الصحفي محمد قريقع قبل استشهاده بدقائق

محمد قريقع
محمد قريقع
يمنى عبد الظاهر

شارك الصحفي محمد قريقع قبل استشهاده بدقائق منشورا عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.


 

وكتب محمد قريقع :" دخول بعض السلع لا يعني انتهاء المجاعة.. القطاع بحاجة إلى 600 شاحنة يوميا حتى يتم كسر المجاعة.. والحرب لم تعد عسكرية فقط بل نفسية واقتصادية واجتماعية".

أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، بتنفيذ عملية اغتيال استهدفت الصحفيين أنس الشريف ومحمد قريقع، مراسلي قناة الجزيرة، خلال تغطيته الإعلامية شمال مدينة غزة.

 وزعم المتحدث باسم جيش الاحتلال في بيان رسمي أن الشريف كان "ينشط بغطاء صحفي ضمن خلية تابعة لحركة حماس"، مدعيًا أنه "روج لخطط استهداف إسرائيل بالصواريخ وساهم في أنشطة معادية عبر الإعلام".

وادعى البيان أن "معلومات استخباراتية ووثائق تم العثور عليها في غزة سابقا، تثبت انتماءه العسكري لحماس"، دون تقديم أدلة ملموسة.

خيمة الصحفيين.. هدف مباشر للقصف
وفي وقت سابق من مساء الأحد، استشهد خمسة فلسطينيين، بينهم أربعة صحفيين، جراء قصف مباشر نفذته طائرات الاحتلال على خيمة الصحفيين المقامة أمام مستشفى الشفاء غرب مدينة غزة.

 وأكدت وسائل إعلام فلسطينية أن الغارة أسفرت عن استشهاد كل من أنس الشريف، ومحمد قريقع مراسل قناة الجزيرة، والمصورَين إبراهيم ظاهر ومؤمن عليوة، إضافة إلى سائق الطاقم محمد نوفل. كما أصيب مراسل قناة الكوفية محمد صبح بجروح وُصفت بالمتوسطة.

الصحفي محمد قريقع جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية اغتيال الجزيرة شمال مدينة غزة

