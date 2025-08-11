قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الناشطة السويدية جريتا ثونبرج: سنعود بأسطول جديد إلى غزة في نهاية أغسطس
النقل تمد ساعات عمل الأتوبيس الترددي.. وتحدد فترة اشتراكات الطلاب
طريقة التقديم في المعاهد الصحية الشرطية| تفاصيل
وائل عبد العزيز: ندمت على دوري فى فيلم ريكلام
استشهد وهو يؤدي واجبه.. الصحفي محمد قريقع يوثق المجاعة قبل دقائق من اغتياله
بعد تصديق الرئيس.. تعرف على الفئات المستهدفة بزيادة الإيجار القديم 2025
هل الاستعجال في الصلاة يبطلها؟ الإفتاء تجيب
نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2025 هنا.. رابط سريع
ضوابط استقطاع أجور العاملين بالقطاع الخاص
أوصيكم بفلسطين.. آخر كلمات الصحفي الفلسطيني أنس الشريف قبل استشهاده
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

استشهد وهو يؤدي واجبه.. الصحفي محمد قريقع يوثق المجاعة قبل دقائق من اغتياله

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

أعادت قناة الجزيرة عرض التقرير الصحفي الأخير للمراسل الصحفي الشهيد محمد قريقع، والذي سجله قبل استشهاده بساعة تقريبا، ضمن سلسلة تقارير ميدانية وثقت تصاعد المجاعة في قطاع غزة نتيجة الحصار والعدوان الإسرائيلي المستمر.

في تسجيله المصور، وصف قريقع الوضع الإنساني في القطاع بأنه "كارثي وغير مسبوق"، مشيرًا إلى تزايد أعداد ضحايا الجوع، لا سيما من الأطفال وكبار السن. كما تطرّق إلى التصعيد العسكري الذي شهد قصفا جويا لأحياء الزيتون والشجاعية، بالإضافة إلى استهداف مناطق شرقية شبه خالية من السكان.

واختتم تقريره بعبارة مؤثرة أمام الكاميرا قال فيها: "الوضع ميدانيًا وإنسانيا في أسوأ مراحله".

وفي منشور أخير له على صفحته في فيسبوك، علق قريقع قائلا: "وصول بعض السلع لا يعني انتهاء المجاعة.. القطاع يحتاج إلى 600 شاحنة يوميا لكسر المجاعة.. فالحرب لم تعد عسكرية فقط، بل نفسية، اقتصادية، واجتماعية أيضا".


وفي جريمة جديدة بحق الصحافة، أعلن مكتب الإعلام الحكومي في غزة عن استشهاد خمسة صحفيين، بينهم قريقع، جراء استهداف مباشر ومتعمد لخيمة الصحفيين بمحيط مستشفى الشفاء في مدينة غزة، وهم: الشهيد الصحفي أنس الشريف، الشهيد الصحفي محمد قريقع، الشهيد الصحفي إبراهيم ظاهر، الشهيد المصور مؤمن عليوة، الشهيد المساعد المصور محمد نوفل.

وأكد المكتب أن الجريمة تم تنفيذها مع سبق الإصرار والترصد، ما يشكل خرقا صارخا للقوانين الدولية التي تحمي الصحفيين في مناطق النزاع. كما أسفر القصف عن إصابة عدد من الصحفيين الآخرين بجراح متفاوتة.

تأتي هذه الجريمة في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي، الذي لا يستثني مدنيين أو طواقم طبية أو إعلامية.

الشهيد محمد قريقع المجاعة في قطاع غزة الشهيد الصحفي محمد قريقع خيمة الصحفيين محيط مستشفى الشفاء استشهاد خمسة صحفيين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2025 علمي وأدبي

رسميًا.. رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2025 علمي وأدبي

موعد صرف مرتبات اغسطس2025

جدول مرتبات أغسطس2025 رسمياً .. هتقبض كام بعد الزيادة؟

جانب من الاجتماع

بشرى سارة من وزير التعليم بشأن نظام البكالوريا المصرية

تنسيق المرحلة الثالثة 2025.. قائمة الكليات التي تقبل من 50%

موعد تنسيق المرحلة الثالثة 2025.. قائمة الكليات التي تقبل من 50%

رسوم شحن عداد الكهرباء ابو كارت

خصم يصل لـ 270 جنيها .. رسوم شحن عداد الكهرباء أبو كارت وموعد التطبيق

تنسيق الجامعات 2025

تحذير مفاجئ لــ تنسيق المرحلة الثانية 2025 قبل غلق تسجيل الرغبات

زلزال

البحوث الفلكية: زلزال بقوة 6.2 ريختر يضرب شمال مرسي مطروح

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم في مصر.. قفزة جديدة وهذا ثمن عيار 21 بالمصنعية

ترشيحاتنا

تنسيق الجامعات 2025

ذكاء اصطناعي وحاسبات 82.9% وبيطري84.7 وعلوم 81.2.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2025

سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 10 أغسطس 2025 | آخر تحديث

سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 10 أغسطس 2025 | آخر تحديث

معهد النقل

النقل تكشف الشروط الكاملة للتقديم في المعهد العالي لتكنولوجيا النقل بوردان

بالصور

فى اجواء التسعينات.. أحمد الروبي يعود للزمن الجميل في فيديو كليب "اشتقناله"

أحمد الروبي
أحمد الروبي
أحمد الروبي

شعور دائم بالخوف عليها.. وائل عبد العزيز: اختلافي مع شقيقتي ياسمين كان خلال فترة زواجها الأخيرة.. فيديو

وائل عبد العزيز مع المذيعة تقى الجيزاوي
وائل عبد العزيز مع المذيعة تقى الجيزاوي
وائل عبد العزيز مع المذيعة تقى الجيزاوي

إحالة العاملين المقصرين بالمركز التكنولوجي لمدينة أبوحماد إلى التحقيق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

أحمد خالد صالح يتقن الانهيار النفسي.. أداء مدهش في حلقة من الجنون الناعم

أحمد خالد صالح
أحمد خالد صالح
أحمد خالد صالح

فيديو

وائل عبد العزيز مع المذيعة تقى الجيزاوي

وائل عبد العزيز: ندمت على دوري فى فيلم ريكلام

تامر عبد المنعم

كأنه الزعيم.. تامر عبد المنعم ينقذ موقفا ويجسد دور عادل أمام

حقيقة مونلي صديق سوزي

‎مونلي في قبضة الأمن.. القصة الكاملة لصديق سوزي الأردنية

بحيرة طبريا

نهاية العالم أم مجرد ظاهرة… حقيقة تغير لون مياه بحيرة طبريا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين: تراهم يستوعبون؟!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي (55)

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: القرار الإسرائيلي نحو إعادة احتلال غزة.. الأبعاد العسكرية والإستراتيجية

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النتاج الفكري .. ما بين الزخم والثمرة

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: جريمة خبز.. حصار البطون قبل المدن

المزيد