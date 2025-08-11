قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ارتفاع عدد شهداء غارة الاحتلال على خيمة الصحفيين أمام مستشفى الشفاء إلى سبعة
كل ما تريد معرفته عن الحصانة البرلمانية وفقا للقانون
هؤلاء الأشخاص أكثر عرضة لنقص فيتامين ب
أحمد موسى: نتنياهو وضع 5 شروط لإنهاء المجاعة.. وسيحتل غزة
تبدأ من 67 ألف ريال.. سعر شانجان إيدو بلس 2025 في السوق السعودي
هبوط أرضي أعلى خط صرف صحي بمحور جامعة السادات
البلشي: الاحتلال يستهدف ناقلي الحقيقة والإبادة مستمرة
الناشطة السويدية جريتا ثونبرج: سنعود بأسطول جديد إلى غزة في نهاية أغسطس
النقل تمد ساعات عمل الأتوبيس الترددي.. وتحدد فترة اشتراكات الطلاب
طريقة التقديم في المعاهد الصحية الشرطية| تفاصيل
وائل عبد العزيز: ندمت على دوري فى فيلم ريكلام
استشهد وهو يؤدي واجبه.. الصحفي محمد قريقع يوثق المجاعة قبل دقائق من اغتياله
محافظات

هبوط أرضي أعلى خط صرف صحي بمحور جامعة السادات

هبوط أرضي أعلى خط صرف صحي بمحور جامعة مدينة السادات
هبوط أرضي أعلى خط صرف صحي بمحور جامعة مدينة السادات
إسلام خالد

أعلن جهاز مدينة السادات عن حدوث هبوط أرضي أعلى أحد خطوط الصرف الصحي الرئيسية بمحور جامعة مدينة السادات، بقطر 900 مم خرسانة، مؤكدًا أن الموقع تم تأمينه بالكامل حفاظًا على سلامة المواطنين واستمرار الحركة المرورية بالمحور.

وأوضح الجهاز، في بيان رسمي نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك، أنه بناء على توجيهات المهندس ياسر عبد الحليم، رئيس جهاز مدينة السادات، وبمتابعة مباشرة من المهندس أسامة محمد سيد علي، نائب رئيس الجهاز، تم التعامل الفوري مع الواقعة، وبدأت الفرق الفنية في تنفيذ أعمال الحفر للكشف عن الخط المتأثر وتحديد أسباب الهبوط.

وأكد الجهاز أنه جارٍ تقييم الحالة الفنية للخط لتحديد مدى الضرر والمدة الزمنية اللازمة لإتمام أعمال الإصلاح بشكل كامل.

وشدد البيان على أن أعمال المتابعة الميدانية مستمرة من قبل فرق الجهاز التنفيذي، مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان سلامة المواطنين وحُسن سير الحركة المرورية لحين الانتهاء من الإصلاحات.

جهاز مدينة السادات هبوط أرضي هبوط أرضي أعلى أحد خطوط الصرف الصحي الرئيسية محور جامعة مدينة السادات مدينة السادات

