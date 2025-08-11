هبوط أرضي أعلى خط صرف صحي بمحور جامعة السادات

أعلن جهاز مدينة السادات عن حدوث هبوط أرضي أعلى أحد خطوط الصرف الصحي الرئيسية بمحور جامعة مدينة السادات، بقطر 900 مم خرسانة، مؤكدًا أن الموقع تم تأمينه بالكامل حفاظًا على سلامة المواطنين واستمرار الحركة المرورية بالمحور.

وأوضح الجهاز، في بيان رسمي نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك، أنه بناء على توجيهات المهندس ياسر عبد الحليم، رئيس جهاز مدينة السادات، وبمتابعة مباشرة من المهندس أسامة محمد سيد علي، نائب رئيس الجهاز، تم التعامل الفوري مع الواقعة، وبدأت الفرق الفنية في تنفيذ أعمال الحفر للكشف عن الخط المتأثر وتحديد أسباب الهبوط.

وأكد الجهاز أنه جارٍ تقييم الحالة الفنية للخط لتحديد مدى الضرر والمدة الزمنية اللازمة لإتمام أعمال الإصلاح بشكل كامل.

وشدد البيان على أن أعمال المتابعة الميدانية مستمرة من قبل فرق الجهاز التنفيذي، مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان سلامة المواطنين وحُسن سير الحركة المرورية لحين الانتهاء من الإصلاحات.