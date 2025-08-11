وائل الدحدوح على استشهاد الصحفيين: يا لصعوبة قدرنا

علق الإعلامي وائل الدحدوح علي استشهاد الصحفيين أنس الشريف ومحمد قريقع عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.





وكتب وائل الدحدوح :"يا لصعوبة قدرنا كصحفيين وكفلسطينيين في غزة شهيد

بعيش معه شهيد ويودعه شهيد ويدفنه شهيد ..

رحمك اللّه يا آنس ويا محمد ويا كل الزملاء آديتم ما عليكم ووصلتم إلى النهاية التي كانت نصب أعينكم".

أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، بتنفيذ عملية اغتيال استهدفت الصحفيين أنس الشريف ومحمد قريقع، مراسلي قناة الجزيرة، خلال تغطيته الإعلامية شمال مدينة غزة.

وزعم المتحدث باسم جيش الاحتلال في بيان رسمي أن الشريف كان "ينشط بغطاء صحفي ضمن خلية تابعة لحركة حماس"، مدعيًا أنه "روج لخطط استهداف إسرائيل بالصواريخ وساهم في أنشطة معادية عبر الإعلام".

وادعى البيان أن "معلومات استخباراتية ووثائق تم العثور عليها في غزة سابقا، تثبت انتماءه العسكري لحماس"، دون تقديم أدلة ملموسة.

خيمة الصحفيين.. هدف مباشر للقصف

وفي وقت سابق من مساء الأحد، استشهد خمسة فلسطينيين، بينهم أربعة صحفيين، جراء قصف مباشر نفذته طائرات الاحتلال على خيمة الصحفيين المقامة أمام مستشفى الشفاء غرب مدينة غزة.

وأكدت وسائل إعلام فلسطينية أن الغارة أسفرت عن استشهاد كل من أنس الشريف، ومحمد قريقع مراسل قناة الجزيرة، والمصورَين إبراهيم ظاهر ومؤمن عليوة، إضافة إلى سائق الطاقم محمد نوفل. كما أصيب مراسل قناة الكوفية محمد صبح بجروح وُصفت بالمتوسطة.