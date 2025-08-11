قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نيوزيلندا: ندرس خيار الاعتراف بدولة فلسطين
3 أيام متواصلة.. إجازة المولد النبوي2025 للموظفين
أستراليا: سنعترف بدولة فلسطين في الجمعية العامة للأمم المتحدة
علي جمعة: التصوف في عصرنا الحاضر تاه بين الأعداء والأدعياء
وزير الخارجية: نرفض سياسة التجويع والقـ.تل الممنهج للشعب الفلسطيني في غزة
500 جنيه شهريا معاش للمطلقات.. الخطوات والأوراق المطلوبة
حدث ليلا| ارتفاع عدد شهداء غارة الاحتلال على خيمة الصحفيين أمام مستشفى الشفاء إلى سبعة..هبوط أرضي أعلى خط صرف صحي بمحور جامعة السادات.. وائل عبد العزيز: ندمت على دوري فى فيلم ريكلام
بعد إخلاء سبيلها| مفاجأة في التقرير الشامل بحجم المعاملات المالية للبلوجر لوليتا
الإستعانة بمعلمي الحصة لسد أي عجز طارئ بالمدارس في العام الدراسي الجديد
الدولار يواصل تراجعه.. أسعار العملات الأجنبية بمستهل تعاملات الإثنين
حكم قول سيدنا على النبي في الأذان والتشهد خلال الصلاة.. الإفتاء تجيب
رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الإثنين 11 أغسطس
إسلام صادق: لماذا لا تقام مباراة خيرية في بداية كل موسم برعاية التضامن؟

باسنتي ناجي

طرح الإعلامي إسلام صادق سؤالاً مثير بشأن الدوري المصري.

وكتب إسلام صادق:"لماذا لا تقام مباراة خيرية في بداية كل موسم بين بطلي الدوري وكأس مصر يوجه إيراداتها للجهات الخيرية وتكون وزارة التضامن الإجتماعي مسؤولة عن توجيه إيراد المباراة أسوة بما يحدث في إنجلترا؟".

وكانت قد انتهت منافسات الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز لموسم 2025/2026، حيث شهدت انطلاقة قوية للمصري البورسعيدي الذي تصدر جدول الترتيب بعد فوزه على منافسه بثلاثة أهداف مقابل هدف، محققًا العلامة الكاملة وبفارق الأهداف عن أقرب ملاحقيه.

وجاء الزمالك في المركز الثاني عقب فوزه على سيراميكا كليوباترا بهدفين دون رد، متساويًا في النقاط والأهداف مع فريق زد الذي احتل المركز الثالث، بينما حل الجونة في المركز الرابع بعد فوزه بهدف نظيف.

وفي المركز الخامس جاء الأهلي بعد تعادله المثير مع مودرن سبورت بنتيجة 2-2، ليحصد كل منهما نقطة واحدة، وهو نفس رصيد سموحة والجيش والإسماعيلي وفيوتشر وبيراميدز ووادي دجلة وإنبي وفاركو وغزل المحلة والبنك الأهلي وحرس الحدود، حيث انتهت مبارياتهم بالتعادل.

أما مؤخرة الجدول، فجاءت من نصيب كهرباء الإسماعيلية في المركز الثامن عشر بعد خسارته بهدف دون رد، يليه الاتحاد في المركز التاسع عشر، ثم المقاولون العرب في المركز العشرين، وأخيرًا سيراميكا كليوباترا في المركز الحادي والعشرين، وكلهم بلا نقاط.

ومن المنتظر أن تشهد الجولة الثانية مواجهات قوية ستحدد ملامح المنافسة مبكرًا، خاصة بين فرق المقدمة التي تسعى للحفاظ على انطلاقتها المثالية.

تنسيق الجامعات 2025

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2025 هنا.. رابط سريع

موعد صرف مرتبات اغسطس2025

جدول مرتبات أغسطس2025 رسمياً .. هتقبض كام بعد الزيادة؟

زلزال

البحوث الفلكية: زلزال بقوة 6.2 ريختر يضرب شمال مرسي مطروح

تنسيق الجامعات 2025

ذكاء اصطناعي وحاسبات 82.9% وبيطري84.7 وعلوم 81.2.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2025

أنغام

الموضوع مش بسيط .. محمود سعد يكشف تطورات الحالة الصحية لأنغام

محمد يوسف

قرار صارم لـ محمد يوسف بعد تعادل الأهلي أمام مودرن سبورت

أسعار الدواجن

هبوط حاد .. انخفاض أسعار الدواجن والبانيه اليوم الاثنين بالأسواق

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الإثنين 11 أغسطس

صورة أرشيفية

الدفاع الروسية: أسقطنا 32 مسيرة أوكرانية فوق أراضينا خلال الليل

نقابة الصحفيين

الوطنية للصحافة: زيادة بدل الصحفيين.. والاستعانة بالكفاءات الإعلامية الشابة

ويزو

ويزو: ولدت بوزن 7 كيلو ورضعت 3 سنين

وائل عبد العزيز مع المذيعة تقى الجيزاوي

وائل عبد العزيز: ندمت على دوري فى فيلم "ريكلام" بعد نصيحة سامح الصريطي .. فيديو

تامر عبد المنعم

كأنه الزعيم.. تامر عبد المنعم ينقذ موقفا ويجسد دور عادل أمام

حقيقة مونلي صديق سوزي

‎مونلي في قبضة الأمن.. القصة الكاملة لصديق سوزي الأردنية

بحيرة طبريا

نهاية العالم أم مجرد ظاهرة… حقيقة تغير لون مياه بحيرة طبريا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين: تراهم يستوعبون؟!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي (55)

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: القرار الإسرائيلي نحو إعادة احتلال غزة.. الأبعاد العسكرية والإستراتيجية

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النتاج الفكري .. ما بين الزخم والثمرة

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: جريمة خبز.. حصار البطون قبل المدن

