مصر ترحب بإعلان أستراليا اعتزامها الاعتراف بالدولة الفلسطينية
اعرف مكسبك الشهري من 100 ألف جنيه.. أعلى عوائد الشهادات بالبنوك اليوم
في رسالة لنتنياهو.. كبار الحاخامات يدعون إلى تهجير الفلسطينيين من غزة
الافتتاح مجانا للجمهور في هذا الموعد | 10 معلومات مهمة لا تعرفها عن المتحف الزراعي بالدقى
بتوجيه حكومي.. 6% تخفيضا في سعر عدادات المياه بوحدات الإسكان الاجتماعي
معارك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في الاتجاهين الجنوبي والشرقي بدارفور
لمدة 5 أيام .. وقف أعمال النظافة بشوارع وميادين الجيزة
موعد مباراة منتخب الناشئين ضد التشيك في أولى مبارياته بالدور الرئيسي بمونديال اليد
أحمد المنسي ومحمد مبروك ومو صلاح|شخصيات يدرسها طلاب إعدادي بمناهج العربي الجديدة
الأوبرا المصرية تروج لمهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء 33 بهاشتاج خاص
مصر والتشيك أبرزها.. مباريات اليوم في الدور الرئيسي ببطولة العالم لليد تحت 19 عام
اعرف قيمتك .. تصريح مثير من شوبير بسبب علي معلول
محافظات

استقرار أسعار الدواجن والبيض بأسواق الوادي الجديد

منصور ابوالعلمين

شهدت أسواق محافظة الوادي الجديد اليوم  استقرارًا ملحوظًا في أسعار الدواجن والبيض، وسط إقبال من المواطنين، خاصة مع استمرار إجازة نهاية العام واستمرار رحلات السفاري الصحراوية.

أسعار الدواجن والبيض بأسواق الوادي الجديد : 

وسجل سعر كيلو الفراخ البيضاء ما بين 68 و72 جنيهًا، بينما تراوح سعر الفراخ الساسو بين 80 و85 جنيهًا للكيلو، وبلغ سعر الفراخ البلدي نحو 110 جنيهًا للكيلو، وسط توقعات باستمرار الاستقرار خلال الأيام القليلة المقبلة.

أما أسعار البيض، فسجلت كرتونة البيض الأبيض 120 جنيهًا، والحمراء 137 جنيهًا، بينما بلغ سعر كرتونة البيض البلدي 155 جنيهًا، مع توافر الكميات في مختلف الأسواق ومنافذ البيع.

وتعد محافظة الوادي الجديد واحدة من المحافظات الريفية ذات الطابع الزراعي المتنامي، وأولت الدولة اهتمامًا خاصًا بتنمية قطاع الإنتاج الحيواني والداجني فيها، لما له من أثر مباشر في تحسين الأمن الغذائي وتقليل الاعتماد على المحافظات الأخرى. وفي السنوات الأخيرة، شهدت المحافظة توسعًا ملحوظًا في مشروعات مزارع الدواجن، التي أصبحت أحد الأعمدة الأساسية في تلبية احتياجات المواطنين من اللحوم البيضاء والبيض.

الوادى الجديد اخبار الوادي دواجن اسواق

