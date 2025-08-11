استقرار أسعار الدواجن والبيض بأسواق الوادي الجديد

شهدت أسواق محافظة الوادي الجديد اليوم استقرارًا ملحوظًا في أسعار الدواجن والبيض، وسط إقبال من المواطنين، خاصة مع استمرار إجازة نهاية العام واستمرار رحلات السفاري الصحراوية.

أسعار الدواجن والبيض بأسواق الوادي الجديد :

وسجل سعر كيلو الفراخ البيضاء ما بين 68 و72 جنيهًا، بينما تراوح سعر الفراخ الساسو بين 80 و85 جنيهًا للكيلو، وبلغ سعر الفراخ البلدي نحو 110 جنيهًا للكيلو، وسط توقعات باستمرار الاستقرار خلال الأيام القليلة المقبلة.

أما أسعار البيض، فسجلت كرتونة البيض الأبيض 120 جنيهًا، والحمراء 137 جنيهًا، بينما بلغ سعر كرتونة البيض البلدي 155 جنيهًا، مع توافر الكميات في مختلف الأسواق ومنافذ البيع.

وتعد محافظة الوادي الجديد واحدة من المحافظات الريفية ذات الطابع الزراعي المتنامي، وأولت الدولة اهتمامًا خاصًا بتنمية قطاع الإنتاج الحيواني والداجني فيها، لما له من أثر مباشر في تحسين الأمن الغذائي وتقليل الاعتماد على المحافظات الأخرى. وفي السنوات الأخيرة، شهدت المحافظة توسعًا ملحوظًا في مشروعات مزارع الدواجن، التي أصبحت أحد الأعمدة الأساسية في تلبية احتياجات المواطنين من اللحوم البيضاء والبيض.