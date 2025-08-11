قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

رابط المناهج المطورة المقرر تدريسها في المدارس العام القادم .. حمل الآن

المناهج المطورة
المناهج المطورة
ياسمين بدوي

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بيانا عاجلا أكدت خلاله أنها أطيب الأمنيات لمعلمي ومعلمات مصر، وطالبات وطلاب مصر وأولياء أمورهم

وخلال بيانها أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، عن جميع المناهج المطوّرة للعام الدراسي الجديد 2025 / 2026 مؤكدة أنها في المواد التالية:

  •  مادة اللغة العربية: من مرحلة رياض الأطفال وحتى الصف الثاني الإعدادي
  •  مادة التربية الدينية (الإسلامية والمسيحية): للصفوف من الأول الابتدائي وحتى الثاني الإعدادي
  •  مادة الدراسات الاجتماعية: للصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي والثاني الإعدادي
  •  مادة اللغة الإنجليزية: من رياض الأطفال حتى المرحلة الثانوية
  •  مادة العلوم : الصف الثاني الإعدادي
  •   مادة الرياضيات : الصف الثاني الإعدادي


وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه يمكن الآن تحميل المناهج المطورة للعام الدراسي الجديد 2025 / 2026 من خلال الرابط التالي :

https://studentbooks.moe.gov.eg/ 


وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه سيتم تباعًا مشاركة باقي الكتب الدراسية المطوّرة عبر موقع الوزارة.

كما أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنها ستشارك كتاب مادة الرياضيات للصف الأول الابتدائي، والذي تم تطويره بالتعاون مع الجانب الياباني، في خطوة غير مسبوقة في تاريخ التعاون بين الدولتين ‎ويولي هذا الكتاب اهتمامًا خاصًا بتنمية المهارات الأساسية وتبسيط المادة العلمية بما يتماشى مع النظام الياباني، وبما يُدرَّس للطلاب في نفس المرحلة باليابان، حيث يعرف النظام التعليمي الياباني بتركيزه على بناء أساس رياضي قوي من خلال تبسيط المحتوى، وهو ما أثبت كفاءته عالميًا.

وتفخر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالاستفادة من الخبرات الوطنية والدولية في تطوير هذه المناهج، بالتعاون مع مؤسسات وطنية عريقة، وفي هذا الإطار، تتقدم الوزارة بخالص الشكر والتقدير والاعتزاز لمؤسسة الأزهر الشريف والكنيسة المصرية على التعاون الوثيق في تطوير مناهج مادة التربية الدينية (الإسلامية والمسيحية) ومشاركتهما الفعالة في إعداد محتوى تربوي يرتكز على ترسيخ القيم الأخلاقية والانسانية في نفوس أبنائنا الطلاب.

التعليم : جميع حقوق الملكية الفكرية لهذه المناهج مملوكة للدولة المصرية

وبهذه المناسبة، أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن جميع حقوق الملكية الفكرية لهذه المناهج مملوكة للدولة المصرية، ممثلةً في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

‏‎وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنها تثمن دور المؤسسات الوطنية والدولية التي تعاونت مع الوزارة في هذا الشأن وفي تدريب السادة المعلمين، إذ جاء هذا العمل كثمار لمجهودات حثيثة على مدار أشهر من العمل وورش العمل مع نخبة من كبار الأساتذة الجامعيين الأكاديميين وبالاستعانة بممثلين عن السادة المدرسين وخبراء المناهج في مراجعة المناهج المطورة، في ظل متابعة ومشاركة متواصلة من السيد الوزير محمد عبد اللطيف، والذي أثمر عن تطوير شامل لمناهج اللغة العربية والتربية الدينية والدراسات الاجتماعية واللغة الانجليزية.

الانتهاء من جميع تدريبات اللغة العربية على المناهج المطورة

كما قامت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالانتهاء من جميع تدريبات اللغة العربية على المناهج المطورة من مرحلة رياض الأطفال وحتى الصف السادس الابتدائي بتقنية الفيديو كونفرانس، وجاري تدريب السادة المعلمين بتقنية الفيديو كونفرانس على المناهج المطورة لمادة الدراسات الاجتماعية، كما ستنظم الوزارة تدريبات اللغة الإنجليزية قريبا.

وجدير بالذكر أن جميع المناهج المطورة جاءت بهدف التيسيير على السادة المعلمين والسادة أولياء الأمور وجميع الطلاب، واستماعا لصوت الميدان، كما تطلق الوزارة هذا العام في خطوة هي الأولى من نوعها وتيسييرا على جميع أبنائنا وبناتنا كتبا مطبوعة للتقييمات في جميع المواد الدراسية تخفيفا للأعباء على السادة المعلمين ودون تحميل أي أعباء مالية على السادة أولياء الأمور، وفي إطار نتائج التغذية الراجعة الواردة من الميدان.

وتؤكد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني التزامها الراسخ بتوفير بيئة تعليمية محفزة وداعمة، ترتكز على تطوير مهارات التفكير النقدي والإبداعي لدى الطلاب، بما يواكب متطلبات الجمهورية الجديدة ويحقق أهداف رؤية مصر 2030.

وزارة التربية والتعليم التربية والتعليم التعليم المناهج المطوّرة

