طقس غائم وتوقعات بسقوط أمطار.. جنوب سيناء ترفع حالة الطوارئ القصوى

تسود محافظة جنوب سيناء اليوم الإثنين، طقس غائم جزئي، وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من احتمال تساقط أمطار خفيفة ورعدية في بعض المناطق.

وجرى رفع حالة الطوارئ القصوى في كافة القطاعات المعنية.

وذلك بعد الأمطار و السيول التي تعرضت لها مدينة سانت كاترين والتي وصفها سكان سانت كاترين بسيول الخير.

وأكد مركز العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام المحافظة، أن المحافظة يسودها طقس شديد الحرارة رطب نهارًا مائل للحرارة رطب ليلًا وفي الصباح الباكر، و غائم جزئي على كافة المدن مع ارتفاع نسبة لرطوبة لتصل في ذروتها إلى 65، ونشاط الرياح المثيرة للرمال الخفيفة بسرعة تتجاوز الـ 36 كيلو متر، وجرى رفع درجة الاستعداد القصوى بعد تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية باحتمال تساقط أمطار رعدية، للتعامل مع الأمطار وسرعة رفعها لتسيير الحركة المرورية أمام المواطنين على مدار اليوم،

وأوضح مركز العمليات، أن جميع الطرق الدولية والرئيسية بالمحافظة تعمل بشكل طبيعي، وجرى التنسيق مع إدارة المرور لتكثيف الحملات المرورية والرادارات على طول الرئيسية والدولية، وتحذير مرتادي الطرق باتخاذ الحيطة والحذر خلال القيادة، والحد من السرعة نظرًا لنشاط الرياح، وجرى التنسيق مع رؤساء المدن لمراجعة معدات الحملة، والتأكد من جاهزيتها للتحرك الفوري في حالة تساقط أمطار.

كما وجه الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، برفع درجة الاستعداد وتفعيل غرف الطوارئ الرئيسية والفرعية، واتخاذ إجراءات استباقية لمواجهة أي طوارئ محتملة، ومراجعة مجرى السيول والسدود والبحيرات، للتأكد من تطهيرها، إضافة إلى جاهزية المعدات وحدات الطوارئ للتعامل مع أي طوارئ، والمتابعة على مدار الساعة.

وتباينت درجات الحرارة ليوم بمدن المحافظة، حيث بلغت درجة الحرارة العظمى بمدينة طور سيناء 38 والصغرى 29، وفي مدينة العظمى 40 والصغرى 28، وفي مدينة طابا العظمى 39 والصغرى 27، وسجلت مدينة سانت كاترين أقل معتدل في درجات الحرارة حيث بلغت العظمى بها 36 والصغرى 19، وسجلت مدينة شرم الشيخ أعلى معدل لدرجات الحرارة وبلغت العظمى بها 44 والصغرى 31 درجة.

وكانت قد تعرضت مدينة سانت كاترين أمس لتساقط أمطار متوسطة الحدة، و أسفرت حدوث سيل خفيف بمنطقة الفرنجة، دون أي خسائر مادية أو بشرية.