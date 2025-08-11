أحمد حسن يكشف مفاجأة بشأن عقوبة فتوح في الزمالك

كشف أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق عن موقف الزمالك من عقوبة أحمد فتوح .

و كتب أحمد حسن :مصدر.. الزمالك لن يرفع العقوبة المالية عن فتوح حتى مع عودته للتدريبات الجماعية.

وكشف الإعلامي خالد الغندور، من مصدر مقرب بنادي الزمالك حقيقة رفع الإيقاف عن اللاعب أحمد فتوح.

وأكد مصدر مسؤول داخل نادي الزمالك لبرنامج ستاد المحور، أنه لا صحة لما تردد بشأن رفع الإيقاف عن أحمد فتوح، مشددًا على أن عقوبة اللاعب مستمرة لحين إشعار آخر.

وأوضح المصدر أن فتوح تعرض للعقوبة بعد خروجه من معسكر الفريق في العاصمة الإدارية الجديدة بداعي مرض عمه، قبل أن يظهر لاحقًا في إحدى الحفلات بالساحل الشمالي، وهو ما أثار استياء الجهاز الفني والإدارة.



وأشار المصدر إلى أن مجلس إدارة النادي لم يتخذ أي قرار جديد في ملف اللاعب، وسيتم الإعلان عن أي تطورات بشكل رسمي فور حدوثها.