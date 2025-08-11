قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
أخبار البلد

جلسات ثنائية بين مصر والأردن لتبادل الخبرات في الترميم والتوثيق الأثري

نائب وزير السياحة والآثار
نائب وزير السياحة والآثار
محمد الاسكندرانى

تشارك يمنى البحار نائب وزير السياحة والآثار في اجتماعات الدورة الثالثة والثلاثين للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة التي تُعقد بالعاصمة الأردنية عمّان خلال الفترة من 10 وحتى 12 أغسطس الجاري.

السياحة والآثار 

وقد استهلّت مشاركتها بترأس اجتماع اللجنة الخدماتية في إطار انعقاد اللجان الفنية التحضيرية للجنة العليا المشتركة المزمع انعقادها خلال الأسبوع الجاري، والتي شارك فيها عدد من ممثلي الوفد المصري من الوزارات المختلفة ونظرائهم من الجانب الأردني. كما تناولت أعمال اللجنة جلسة مباحثات ثنائية بين نائب الوزير والدكتور فادي بلعاوي أمين عام وزارة السياحة والآثار الأردنية لبحث تعزيز سبل التعاون بين الجانبين المصري والأردني في مجالي السياحة والآثار.

وأوضحت يمنى البحار أن جلسة المباحثات الثنائية قد تناولت مناقشة العديد من الموضوعات من بينها مناقشة آليات تبادل الخبرات في عدد من الأنشطة ذات الصلة بقطاع الآثار مثل أعمال الصيانة والترميم والتوثيق الأثري الرقمي، وتطوير أساليب العرض المتحفي، بالإضافة إلى مناقشة إمكانية توقيع مذكرة تفاهم في مجال الآثار. كما تناولت عدد من الموضوعات المتعلقة بالسياحة مثل تعزيز التعاون المشترك في الترويج والتسويق السياحي، وتنفيذ برامج سياحية مشتركة، وبحث إمكانية تنظيم ورش عمل للتدريب في مجالات السياحة والضيافة.

وفي سياق متصل، التقت نائب الوزير بالدكتور عماد حجازين وزير السياحة والآثار بالمملكة الأردنية الهاشمية الذي تولى الحقيبة الوزارية منذ بضعة أيام، حيث حرصت نائب الوزير على نقل تحيات السيد شريف فتحي وزير السياحة والآثار وتهانيه على تولي مهام منصبه الجديد وتمنياته بدوام التوفيق وبأن تشهد الفترة القادمة مزيد من التعاون المثمر بين البلدين.

وخلال اللقاء، تم مناقشة سبل تعزيز أوجه التعاون المشترك بين البلدين في مجالى السياحة والآثار، ومناقشة آليات التفعيل المقترحة.

جدير بالذكر أن مصر كانت قد استضافت، العام الماضي، اجتماعات الدورة الثانية والثلاثين للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
 

