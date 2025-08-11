قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

ثنائي الزمالك وثلاثي أهلاوي.. تشكيل الأفضل في الجولة الأولى من الدوري

الأهلي
الأهلي
القسم الرياضي

انتهت منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري الممتاز والتي شهدت عدد من المفاجات بتعادل الأهلي أمام مودرن سبورت وتعادل بيراميدز مع وادي دجلة الصاعد حديثا للأضواء والشهرة.

وحقق نادي الزمالك الفوز على منافسه سيراميكا كليوباترا بنتيجة هدفين دون رد سجلهما ناصر ماهر ومحمد شحاته.

وشهد تشكيل الأفضل في الجولة الأولى من بطولة الدوري تواجد 3 لاعبين من الأهلي وهم زيزو وأحمد رضا وياسين مرعي.

ودخل ثنائي الزمالك محمد شحاته وناصر ماهر تشكيل الأفضل بينما تواجد لاعب واحد من بيراميدز وهو احمد سامي.

وجاء تشكيل الأفضل في بطولة الدوري وفقا سوفا سكور كالتالي:

تشكيل الأفضل في الدوري  

حراسة المرمى: عبدالرحمن سمير  “ انبي” 

الدفاع : أحمد سامي - صابر الشيمي “ الجونة” - ياسين مرعي

الوسط : محمد شحاته - أحمد رضا

تحت المهاجم : ناصر ماهر - زيزو - غيث مدادحة‎ “ طلائع الجيش”  - دغموم “المصري”

المهاجم :  أحمد عاطف “ زد” 
 

