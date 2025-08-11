قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قبل العام الدراسي الجديد| ننشر أسعار صرف الكتب المدرسية للمدارس الخاصة والدولية
قانون العمل الجديد | مكافأة شهر عن كل سنة خدمة .. اعرف موعد التطبيق
القبض على عصابة تستخدم الأطفال فى أعمال التسول بالقاهرة والجيزة .. صور
اشترى عقارات وسيارات.. البلوجر شاكر محظوظ يغسل 100 مليون جنيه
أسعار الذهب اليوم في مصر.. شوف عيار 21 وصل كام
موعد إجازة المولد النبوي 2025 وقرار حكومي مرتقب بشأنها
مباراة تصحيح المسار.. الاهلي يستعد لمفاجأة فاركو.. وريبيرو يترقب عودة نجم الفريق
وزير الدفاع الإيطالي يطالب بفرض عقوبات ضد إسرائيل
وفد من حكماء السلام يتفقد شاحنات المساعدات المتوقفة أمام معبر رفح
ترسم صور خادشة.. القبض على التيك التوكر نوجا تاتو
عن الذكاء الاصطناعي.. غدا انطلاق المؤتمر العالمي العاشر للإفتاء
مجلس التعاون الخليجي يرحب بإعلان أستراليا ونيوزيلندا الاعتراف بالدولة الفلسطينية
قبل العام الدراسي الجديد| ننشر أسعار صرف الكتب المدرسية للمدارس الخاصة والدولية

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أسعار صرف الكتب المدرسية للمدارس الخاصة والدولية لـ العام الدراسي الجديد 2025 / 2026 

أسعار صرف الكتب المدرسية للمدارس الخاصة (عربي - لغات ) للعام الدراسي 2025 / 2026 الفصل الدراسي الأول :

- كتب رياض الأطفال : 300 جنيه
- كتب الصفوف من الأول حتى الثالث الابتدائي : 400 جنيه
- كتب الصفوف من الرابع حتى السادس الابتدائي : 550 جنيه
-كتب الصفين الأول والثاني الاعدادي : 550 جنيه
كتب الصف الثالث الاعدادي : 1000 جنيه

أسعار صرف الكتب المدرسية للمدارس الخاصة (عربي - لغات ) للعام الدراسي 2025 / 2026 الفصل الدراسي الثاني :

- كتب رياض الأطفال : 300 جنيه
- كتب الصفوف من الأول للثالث الابتدائي :  400 جنيه
- كتب الصفوف من الرابع للسادس الابتدائي : 550 جنيه
كتب الصفين الأول والثاني الاعدادي : 550 جنيه


أسعار صرف الكتب المدرسية للمدارس الدولية واقسام التعليم الدولي بالمدارس الخاصة للعام الدراسي 2025 / 2026 ( الفصل الدراسي الأول ) :

- كتب رياض الأطفال : 250 جنيه
- كتب الصفوف من الأول للثالث الابتدائي : 400 جنيه
- كتب الصفوف من الرابع للسادس الابتدائي : 500 جنيه
- كتب الصفين الأول والثاني الاعدادي : 500 جنيه
- كتب الصف الثالث الاعدادي : 1000 جنيه


أسعار صرف الكتب المدرسية للمدارس الدولية واقسام التعليم الدولي بالمدارس الخاصة للعام الدراسي 2025 / 2026 ( الفصل الدراسي الثاني ) :

- كتب رياض الأطفال : 250 جنيه
- كتب الصفوف من الأول للثالث الابتدائي : 400 جنيه
- كتب الصفوف من الرابع للسادس الابتدائي : 500 جنيه
- كتب الصفين الأول والثاني الاعدادي : 500 جنيه

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في خطاب رسمي لمديريات التربية والتعليم أنه حرصا على تحقيق أعلى معدلات الكفاءة الإدارية وحوكمة عملية طبع وتوزيع الكتب المدرسية بما يضمن توفير كتب مدرسية غير مقلدة ومطابقة للمناهج الدراسية المقررة من الوزارة ، وإلحاقا بالكتاب الدوري 15 الصادر بتاريخ 13 يوليو 2025 بشأن الضوابط والإجراءات والاليات واجبة الاتباع في صرف الكتب المدرسية للمدارس الخاصة (عربي - لغات - دولي ) وإعمالا لأحكامه ، يتعين على جميع المديريات والإدارات التعليمية التنبيه مشددا على المدارس الخاصة التابعة لها باستيفاء النماذج المرفقة ، والتي يتم استلامها من الإدارة التعليمية التي تتبعها كل مدرسةوذلك وفقا لما يلي :

- يكون تحديد كمية الكتب المطلوبة لكل مدرسة وفقا لكامل اعداد طلابها لكل عام دراسي ولكل نوعية تعليم ويجوز للمدرسة طلب كميات إضافية دون التقيد بأعداد الطلاب

- يقدم مدير المدرسة طلب صرف الكتب المدرسية مرفقا له حصر الحصر التفصيلي للكميات المطلوبة منها الى الشئون المالية بالإدارة التعليمية وفقا للنماذج المرفقة التالية:

*نموذج 1 : طلب صرف الكتب المدرسية للمدارس الخاصة (عربي - لغات) للعام الدراسي 2025 / 2026 الفصل الدراسي الأول

*نموذج 2 : حصر تفصيلي للكميات المطلوبة من الكتب المدرسية للمدارس الخاصة (عربي - لغات( للعام الدراسي 2025 / 2026 الفصل الدراسي الأول طبقا لطلب الصرف

*نموذج 3 : طلب صرف الكتب المدرسية للمدارس الخاصة (عربي - لغات) للعام الدراسي 2025 / 2026 (الفصل الدراسي الثاني)

*نموذج 4 : حصر تفصيلي للكميات المطلوبة من الكتب المدرسية للمدارس الخاصة (عربي - لغات) للعام الدراسي 2025 / 2026 الفصل الدراسي الثاني طبقا لطلب الصرف

*نموذج 5 " طلب صرف الكتب المدرسية للمدارس الدولية واقسام التعليم الدولي بالمدارس الخاصة للعام الدراسي 2025 / 2026 الفصل الدراسي الأول

*نموذج 6 : حصر تفصيلي للكميات المطلوبة من الكتب المدرسية للمدارس الدولية واقسام التعليم الدولي بالمدارس الخاصة للعام الدراسي 2025 / 2026 الفصل الدراسي الأول طبقا لطلب الصرف

*نموذج 7 : طلب صرف الكتب المدرسية للمدارس الدولية واقسام التعليم الدولي بالمدارس الخاصة للعام الدراسي 2025 الفصل الدراسي الثاني

*نموذج 8 : حصر تفصيلي للكميات المطلوبة من الكتب المدرسية للمدارس الدولية واقسام التعليم الدولي بالمدارس الخاصة للعام الدراسي 2025 / 2026 الفصل الدراسي الثاني طبقا لطلب الصرف

ويتم مراجعة واعتماد الطلب المتقدم بالشئون المالية بالإدارة التعليمية وفقا للأسعار المحددة بالنماذج المرفقة وإصدار اذن دفع للمدرسة لكل نوعية تعليم على حدى على ان يتضمن الاذن البيانات التالية :

- اسم المدرسة
-الرقم التعريفي للمدرسة
-الغرض من تحويل القيمة المالية للكتب المدرسية
-عدد الطلاب 
-القيمة الاجمالية للمبلغ المستحق عن الكتب المدرسية الواردة بطلب الصرف بالجنيه المصري
-تسدد القيمة المالية للكتب الدراسية على حساب صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروهات التعليمية رقم  بالبريد المصري ويمكن سدادها من خلال التحويل

