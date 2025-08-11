سيارات لا يستطيع اللصوص مقاومتها وأخرى يتجاهلونها

وفقًا لدراسة نشرها معهد بيانات خسائر الطرق السريعة (HLDI)، جاءت شيفروليه كامارو ZL1 في صدارة السيارات الأكثر تعرضًا للسرقة في الولايات المتحدة، بمعدل 39 مرة أعلى من المتوسط الوطني.

الاختلاف واضح نحو الأسوأ مقارنة بسيارات أخرى مثل أكيورا TLX، التي تسرق بمعدل 21 مرة فوق المتوسط.

سيارات أخرى على القائمة

لم تكتفِ ZL1 بالصدارة، بل احتلت النسخة العادية من الكامارو أيضًا المركز الثالث، بمعدل سرقة يبلغ 13 مرة أعلى من المعدل العام.

وتشير الدراسة إلى أن الطرازات المُصنّعة بعد 2016 (بداية استخدام نظام التشغيل بضغطة زر) تعتبر أكثر عرضة للسرقة.

السيارات “العضلية” تجذب اللصوص

يعلق مات مور، كبير مسؤولي عمليات التأمين في HLDI، مفسرًا الظاهرة: "لطالما جذبت السيارات الرياضية وذات القوة الحصانية العالية انتباه اللصوص. كامارو ZL1 ذات القوة والشهرة العالية، تبدو غنيمة مفضلة بالنسبة لهم."

جنرال موتورز أكثر المتضررين

تسيطر جنرال موتورز على القائمة بإجمالي تسع سيارات من بينها GMC Sierra 2500 (10 أضعاف المتوسط)، وGMC Sierra 3500 (7.4 أضعاف)، وشيفروليه سيلفرادو 3500 (6.4 أضعاف)، ما يعكس ضعفًا في تقنيات مكافحة السرقة لديها.

علامات تجارية خارج القائمة

يشهد الوضع تحسنًا نسبيًا لدى علامات مثل بي إم دبليو ومرسيدس ولاند روفر، حيث ظهرت كل منها مرة واحدة فقط في القائمة (X7 وS-Class وRange Rover).

هيونداي وكيا خارج دائرة الخطر

أصبح طرازا هيونداي وكيا خارج قائمة العشرين سيارة الأكثر سرقة بعد تحديثات الأمن الإلكتروني التي اعتمدتاها.

وقد تراجعت دعاوى السرقة بنسبة 52% للسيارات التي حصلت على التحديث، رغم أن نحو 40% من المالكين لم يزالوا دون الإصلاح المنشود. مع ذلك، سياراتهما لا تزال عرضة للسرقة بأقصى من المتوسط بمرات عدة.

السيارات الكهربائية: غير مرغوب فيها من اللصوص

في المقابل، تأتي سيارات تسلا الكهربائية في ذيل القائمة، مع موديل 3 في المركز الأدنى من حيث الإدانات بنسبة 1/100 من المتوسط، مما يوضح أن اللصوص يفضلون السيارات التقليدية ذات محركات الاحتراق أكثر من الكهربائية.

وخلال القائمة، أنتجت السيارات الكهربائية والهجينة 12 نموذجًا فقط، مقارنةً بعدد السيارات التي تعرضت للسرقة.