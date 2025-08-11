قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الدبلوماسية الحازمة لفرض إدخال المساعدات.. خبير: مصر أول من استجاب لغزة تجسيدا لالتزامها الإنساني للشعب الفلسطيني
احلويتي وادورتي .. تفاصيل صادمة في تحرش عضو هيئة تدريس بزميلته بجامعة أسيوط
مسيرات إسرائيلية تحلق على ارتفاع منخفض في سماء الضاحية الجنوبية ببيروت
استصلاح 440 ألف فدان..رئيس الوزراء يتابع مشروعات شركة "تنمية الريف المصري"
وزير الزراعة: المخلفات الزراعية والحيوانية ثروة حقيقية يجب استغلالها.. نواب: خطوة نحو اقتصاد أخضر أكثر استدامة.. وخارطة الحلول بهذه الإجراءات
هل يبرم عقد بين المالك والمستأجر بعد زيادة القيمة الإيجارية؟ رئيس إسكان النواب يجيب
إسرائيل تفجر بلدة الخيام فجرًا وتواصل خرق اتفاق وقف الأعمال العدائية
تدريب موظفى المراكز التكنولوجية على التعامل مع ذوي الإعاقة البصرية
1.1 مليار جنيه.. اقتصادية قناة السويس توقع عقد إنشاء مصنع منسوجات
البيئة تعتزم تنفيذ مشروع ضخم مع منظمة عالمية كبرى .. تفاصيل مهمة
لأول مرة.. التعليم تتيح لطلاب المدارس كتب مجانية مطبوعة للتقييمات بجميع المواد
مجدى عبدالغنى عن أزمة محمد الشناوي مع الأهلى: فيه شرخ موجود
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

سيارات لا يستطيع اللصوص مقاومتها وأخرى يتجاهلونها

سرقة سيارة
سرقة سيارة
عزة عاطف

وفقًا لدراسة نشرها معهد بيانات خسائر الطرق السريعة (HLDI)، جاءت شيفروليه كامارو ZL1 في صدارة السيارات الأكثر تعرضًا للسرقة في الولايات المتحدة، بمعدل 39 مرة أعلى من المتوسط الوطني. 

الاختلاف واضح نحو الأسوأ مقارنة بسيارات أخرى مثل أكيورا TLX، التي تسرق بمعدل 21 مرة فوق المتوسط.

سيارات أخرى على القائمة

لم تكتفِ ZL1 بالصدارة، بل احتلت النسخة العادية من الكامارو أيضًا المركز الثالث، بمعدل سرقة يبلغ 13 مرة أعلى من المعدل العام. 

وتشير الدراسة إلى أن الطرازات المُصنّعة بعد 2016 (بداية استخدام نظام التشغيل بضغطة زر) تعتبر أكثر عرضة للسرقة.

السيارات “العضلية” تجذب اللصوص

يعلق مات مور، كبير مسؤولي عمليات التأمين في HLDI، مفسرًا الظاهرة: "لطالما جذبت السيارات الرياضية وذات القوة الحصانية العالية انتباه اللصوص. كامارو ZL1 ذات القوة والشهرة العالية، تبدو غنيمة مفضلة بالنسبة لهم."

جنرال موتورز أكثر المتضررين

تسيطر جنرال موتورز على القائمة بإجمالي تسع سيارات من بينها GMC Sierra 2500 (10 أضعاف المتوسط)، وGMC Sierra 3500 (7.4 أضعاف)، وشيفروليه سيلفرادو 3500 (6.4 أضعاف)، ما يعكس ضعفًا في تقنيات مكافحة السرقة لديها.

علامات تجارية خارج القائمة

يشهد الوضع تحسنًا نسبيًا لدى علامات مثل بي إم دبليو ومرسيدس ولاند روفر، حيث ظهرت كل منها مرة واحدة فقط في القائمة (X7 وS-Class وRange Rover).

هيونداي وكيا خارج دائرة الخطر

أصبح طرازا هيونداي وكيا خارج قائمة العشرين سيارة الأكثر سرقة بعد تحديثات الأمن الإلكتروني التي اعتمدتاها. 

وقد تراجعت دعاوى السرقة بنسبة 52% للسيارات التي حصلت على التحديث، رغم أن نحو 40% من المالكين لم يزالوا دون الإصلاح المنشود. مع ذلك، سياراتهما لا تزال عرضة للسرقة بأقصى من المتوسط بمرات عدة.

السيارات الكهربائية: غير مرغوب فيها من اللصوص

في المقابل، تأتي سيارات تسلا الكهربائية في ذيل القائمة، مع موديل 3 في المركز الأدنى من حيث الإدانات بنسبة 1/100 من المتوسط، مما يوضح أن اللصوص يفضلون السيارات التقليدية ذات محركات الاحتراق أكثر من الكهربائية. 

وخلال القائمة، أنتجت السيارات الكهربائية والهجينة 12 نموذجًا فقط، مقارنةً بعدد السيارات التي تعرضت للسرقة.

السيارات سرقة سياة كامارو ZL1 سرقة السيارات جنرال موتورز هيونداي كيا السيارات الكهربائية السيارات الأكثر سرقة تسلا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الإثنين 11 أغسطس

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الإثنين 11 أغسطس

أسعار الدواجن

هبوط حاد .. انخفاض أسعار الدواجن والبانيه اليوم الاثنين بالأسواق

أسعار السجائر اليوم

أسعار السجائر اليوم الشرقية للدخان بعد الزيادة الأخيرة.. كليوبترا بكام؟

تقليل الاغتراب 2025

تبدأ في هذا الموعد.. 8 شروط في مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب الثانوية العامة

الصلاة

حكم من نام عن صلاة العشاء واستيقظ وصلاها قبل الفجر بدقائق

محمود كهربا

الغندور عن انتقالات كهربا بين الأندية: حد فاهم حاجة؟

البلوجر لوليتا

قرار جديد من النيابة ضد البلوجر لوليتا.. مفاجأة بشأن الهاتف ووحدة التخزين

البلوجر لوليتا

بعد إخلاء سبيلها| مفاجأة في التقرير الشامل بحجم المعاملات المالية للبلوجر لوليتا

ترشيحاتنا

محمد الشناوي

سيف زاهر: هي الناس عاوزه ايه من الشناوي

شوبير

شويير يكشف عن تغييرات في تشكيل الاهلي المقبلة أمام فاركو

احمد ربيع

فيريرا يرفض المجازفة بـ أحمد ربيع أمام المقاولون العرب

بالصور

ضبط 30 توك توك غير مرخص ومخالف لخطوط السير في الزقازيق

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

نيو تشارجر العضلية ضد موستانج V8: مواجهة بين السرعة والقوة

دودج وموستانج
دودج وموستانج
دودج وموستانج

سيارات لا يستطيع اللصوص مقاومتها وأخرى يتجاهلونها

سرقة سيارة
سرقة سيارة
سرقة سيارة

طبق دايت آسيوى من المشروم والبروكلى

طبق دايت اسيوى من المشروم و البروكلى
طبق دايت اسيوى من المشروم و البروكلى
طبق دايت اسيوى من المشروم و البروكلى

فيديو

القبض على نوجا تاتو

بسبب فيديوهات وإيحاءات خادشة.. كواليس القبض على نوجا تاتو في عين شمس

القبض على البلوجر جومانا نستون

بسبب فيديوهات "غير لائقة".. كواليس القبض على جومانا نستون بتهمة خدش الحياء

المتهمين

القبض على المتهمين بالتعدي على عامل بمقهى في القليوبية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين: تراهم يستوعبون؟!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي (55)

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: القرار الإسرائيلي نحو إعادة احتلال غزة.. الأبعاد العسكرية والإستراتيجية

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النتاج الفكري .. ما بين الزخم والثمرة

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: جريمة خبز.. حصار البطون قبل المدن

المزيد