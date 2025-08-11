الخطيب ونجوم الأهلي يشاركون في تشييع جثمان والد العامري فاروق (صور)

يعت أسرة الراحل العامري فاروق نائب رئيس الأهلي السابق، اليوم ، جنازة فاروق محمد العامري، أمين صندوق جمعية أصحاب المدارس الخاصة الأسبق، الذي وافته المنية أمس الأحد.

وحضر تشييع الجنازة عدد من نجوم الأهلي و الشخصيات العامة أبرزهم : "محمود الخطيب ومهند مجدي وسمير عدلي وسراج ومحمد عماره".

وقد نعى مجلس إدارة النادي الأهلي، فاروق محمد العامري، والد الراحل العامري فاروق، نائب رئيس النادي السابق ووزير الرياضة الأسبق.

وأصدر الأهلي، بيان النعي، وجاء فيه: “محمود الخطيب رئيس النادي، وأعضاء مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية، وقطاعات النادي الرياضية ينعون ببالغ الحزن والأسى، الأستاذ فاروق العامري والد المرحوم العامري فاروق، نائب رئيس النادي، الذي وافته المنية اليوم، داعين المولى- عز وجل- أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته ويلهم العائلة الكريمة الصبر والسلوان.. وإنا لله وانا إليه راجعون”.

كما نعى الإعلامي أحمد شوبير، ببالغ الحزن والأسى، فاروق العامري والد المرحوم العامري فاروق، نائب رئيس النادي الأهلي السابق، الذي وافته المنية اليوم.