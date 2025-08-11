محمد إيهاب: نسعى لإخراج البطولة العربية للناشئين والناشئات لكرة السلة في أفضل صورة

تحدث محمد إيهاب محسن، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة ومدير البطولة العربية للناشئين والناشئات تحت 16 عامًا، عن تنظيم البطولة، المقامة على صالة رقم 3 بمجمع صالات ستاد القاهرة الدولي خلال الفترة من 10 إلى 17 أغسطس الجاري.

وأكد إيهاب في تصريحات للمركز الإعلامي لاتحاد السلة، أن الاتحاد المصري لكرة السلة برئاسة الأستاذ عمرو مصيلحي يحرص على تنظيم البطولة في أفضل صورة ممكنة تليق باسم ومكانة مصر، خاصة أن مصر أصبحت واحدة من أبرز الدول في استضافة البطولات العالمية والقارية، بفضل خبرتها وقدرتها التنظيمية العالية.

وأشار إلى أن البطولة تُعد واحدة من أبرز البطولات لإعداد المنتخبات القومية وصناعة جيل قوي من اللاعبين، يمكنه المساهمة في قوة المنافسة مستقبلًا لمنتخب مصر الأول، وتزويده بعناصر مميزة قادرة على تمثيل مصر بأفضل صورة في المحافل الدولية.

وأوضح أن منافسات البطولة تمثل فرصة ذهبية للاعبين لاكتساب خبرات كبيرة من خلال الاحتكاك القوي، بما يؤهلهم للمشاركة في البطولات الأفريقية والتأهل لبطولات العالم في المستقبل.

واختتم مدير البطولة تصريحاته بالتأكيد على أن البطولة تمثل محطة إعداد مهمة لبطولة أفريقيا للناشئين والناشئات المقرر إقامتها في سبتمبر المقبل، مشيرًا إلى أن الاتحاد يسعى لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من هذه الاستضافة على كافة المستويات الفنية والتنظيمية.