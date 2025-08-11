مصر تتوسع في الطاقة النظيفة.. وزير الكهرباء يتابع مشروعي "أبيدوس 2" و"أمونت 2"

تبحث الحكومة بجدية عن حلول مستدامة لتأمين احتياجاتها من الطاقة، وفي هذا السياق، عقد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة اجتماعًا مع إحدى الشركات الإماراتية لمتابعة سير العمل في مشروعات ضخمة للطاقة النظيفة.

ومن بين هذه المشروعات مشروع "أبيدوس 2" للطاقة الشمسية في أسوان، و"أمونت 2" لطاقة الرياح في رأس شقير، وهو ما يعزز من قدرات الشبكة الكهربائية المصرية ويضمن استقرارها.

وبحث الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة مستجدات تنفيذ أعمال مشروع أبيدوس 2 للطاقة الشمسية قدرة 1000 ميجاوات ومحطة التخزين المتصلة بالمشروع قدرة 600 ميجاوات ساعة بطاريات الذى يجرى تنفيذه بمحافظة أسوان.

ومشروع أمونت 2 لطاقة الرياح قدرة 500 ميجاوات بمنطقة رأس شقير، وذلك خلال اجتماعه مع حسين النويس، رئيس إحدى شركات مجموعة النويس الإماراتية، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون وزيادة استثمارات الشركة فى مجالات الطاقة المتجددة.

تنفيذ مشروع محطتي تخزين الطاقة

كما تم متابعة مجريات تنفيذ مشروع محطتى تخزين الطاقة المنفصلتين قدرة 1500 ميجاوات ساعة كأول مشروع لتخزين الطاقة بنظام المحطات المنفصلة على الشبكة الكهربائية الموحدة الذى يجرى تنفيذه فى محافظتي أسوان والبحر الأحمر.

وتناول اللقاء سبل دعم زيادة استثمارات الشركة فى مصر ، ومناقشة عدد من مشروعات التعاون فى إطار الشراكة والتعاون بين قطاع الكهرباء ومجموعة النويس، وخطة العمل لتأمين التغذية الكهربائية وضمان استقرار الشبكة لاسيما فى أوقات الذروة.

وقال الدكتور محمود عصمت إن قطاع الكهرباء نجح فى إدخال أنظمة تخزين الطاقة بواسطة البطاريات لأول مرة فى مصر خلال الشهور الماضية، وهناك محطة تعمل حاليا فى أسوان وتضيف إلى الشبكة قدرة 300 ميجاوات ساعة تخزين، موضحا استمرار العمل على التوسع فى إقامة محطات التخزين، لاسيما المحطات المنفصلة والتى يتم توزيعها فى إطار خطة دعم الشبكة الكهربائية وزيادة قدرتها.