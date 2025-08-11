توزيع 300 طن من الأسمدة المدعومة بجنوب سيناء لزيادة الرقعة الزراعية

​بدأت مديرية الزراعة بمحافظة جنوب سيناء في توزيع 300 طن من سماد سلفات النشادر على المزارعين بأسعار مخفضة ومدعومة، في إطار خطة لتشجيع المزارعين على زيادة الرقعة الزراعية، خاصة في مدينتي طور سيناء ورأس سدر.

​و صرّح المهندس عابدين علي، وكيل وزارة الزراعة بجنوب سيناء، أن المديرية تهدف من خلال هذه المبادرة إلى دعم الفلاحين وتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعي بتكاليف منخفضة، مما يسهم في التوسع بزراعة المحاصيل الاستراتيجية كالقمح، والمتوقع زراعتها خلال شهر نوفمبر المقبل.

​من جهته، أوضح المهندس ثروت العزازي، مدير الإدارة الزراعية بطور سيناء، أن سعر شيكارة السماد المدعوم يبلغ 265 جنيهًا، يُضاف إليه سعر النقل. وأشار إلى أن هذا السعر يعتبر دعمًا كبيرًا للمزارعين، خاصة وأن سعر الشيكارة ذاتها يتجاوز 1000 جنيه في السوق السوداء.

​وأضاف العزازي أن الكمية الموزعة، والبالغة 300 طن، قُسمت بالتساوي بين مدينتي طور سيناء ورأس سدر، بواقع 150 طنًا لكل مدينة.

وأكد أن الهدف الأساسي هو تحفيز المزارعين على زراعة كميات أكبر من محصول القمح هذا الموسم، بما يخدم الأمن الغذائي للمحافظة.