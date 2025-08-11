رئيس أركان جيش الاحتلال: نحن ببداية مرحلة جديدة من القتال بغزة

أكد رئيس أركان جيش الاحتلال، أن إسرائيل ببداية مرحلة جديدة من القتال بغزة، قائلا:" سنبذل قصارى جهدنا لاستعادة المحتجزين"، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

وفي وقت سابق، أعرب رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر عن "قلقه البالغ" إزاء الاستهداف المتكرر للصحفيين في غزة، وذلك بعد استشهاد خمسة صحفيين في غارة جوية إسرائيلية.



وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدافه وقتله الصحفي البارز أنس الشريف، زاعمًا أنه ترأس خلية مسلحة تابعة لحماس وتورطه في هجمات صاروخية على إسرائيل.



وقال المتحدث باسم ستارمر للصحفيين: "نشعر بقلق بالغ إزاء الاستهداف المتكرر للصحفيين في غزة".

وأضاف: "يتمتع الصحفيون الذين يغطون النزاعات بالحماية بموجب القانون الإنساني الدولي، ويجب أن يكون الصحفيون قادرين على التغطية الإعلامية بشكل مستقل ودون خوف، ويجب على إسرائيل ضمان قدرة الصحفيين على أداء عملهم بأمان".

