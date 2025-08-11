الخارجية الصينية: ننعى الصحفيين الذين فقدوا أرواحهم بشكل مأساوي في غزة

نعت الخارجية الصينية، الصحفيين الذين فقدوا أرواحهم بشكل مأساوي في غزة، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” فيخبر عاجل .



وقالت الخارجية الصينية: “نعارض الإجراءات التي تضر بالمدنيين وندين الأعمال العنيفة التي تستهدف الصحفيين ”.

وأضافت الخارجية الصينية:" على إسرائيل وقف عمليتها العسكرية في غزة فورا واستئناف وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل".



وفي وقت سابق، قال أفخاي أدرعي المتحدث باسم جيش الاحتلال الاسرائيلي، عن المراسل أنس الشريف، عبر صفحته الرسمية على منصة "اكس" “لم يكن صحفيًا بل كان عنصرًا حمساويًا يعمل بغطاء صحفي.”



و أضاف: "لقد كان ينتمي لحماس فكرًا وعملًا حيث كشفت وثائق حماس الداخلية بشكل لا لبس فيه انتماء أنس إلى صفوف حماس العسكرية حتى أطل علينا فجأة بعد مجزرة السابع من أكتوبر بلقب صحفي".