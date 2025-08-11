أبرزهم مدحت صالح ومصطفى حجاج .. تفاصيل حفلات مهرجان القلعة

أعلن الدكتور علاء عبد السلام رئيس دار الأوبرا المصرية عن تدشين هاشتاج مهرجان القلعة 2025 على مختلف تطبيقات التواصل الاجتماعى للترويج لفعاليات مهرجان القلعة الدولي للموسيقي والغناء في دورته 33 والمقام بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار ممثلة فى هيئة تنشيط السياحة في الفترة من 15 حتى 23 أغسطس 2025 .

وقال الدكتور علاء عبد السلام أن إطلاق الهاشتاج يأتي في إطار استراتيجية الثقافة المصرية ودار الأوبرا لمخاطبة محبى الفنون الجادة خاصة الشباب باساليب عصرية ولتعزيز التواصل الجماهيري مع المهرجان الذي يعد أحد أبرز المناسبات الإبداعية في مصر والوطن العربي، وتابع أن الهاشتاج يتيح للجميع تتبع الفعاليات بسهولة علي مختلف منصات التواصل الإجتماعي ويعمل علي تحقيق رسالة نشر الفنون الجادة في المجتمع بأدوات حديثة، ووجه الدعوة للجمهور للإحتفاء بالفنون الراقية وإستخدام الهاشتاج للتعبير عن آرائهم ومشاركة لحظاتهم المميزة من خلاله طوال مدة هذه المناسبة السنوية الفريدة .

يذكر أن مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء يعد أحد أعرق التظاهرات الفنية التى تنظمها وزارة الثقافة عبر دار الأوبرا المصرية، وتحظي عروضه بإقبال واسع من مختلف الشرائح العمرية والإجتماعية نظراً لتنوع وثراء محتواه الفني.

تفاصيل حفلات مهرجان القلعة

الجمعة 15 أغسطس: حفل نجوم الأوبرا - قيادة: إيهاب عبد الحميد (الساعة 8م) - فرقة وسط البلد (الساعة 10 من).

السبت 16 أغسطس: مركز تنمية المواهب فصل الإيقاع الشرقي تدريب وقيادة الفنان سعيد الأرتيست (الساعة 8م) - الفنان خالد سليم وفرقته (الساعة 10م).

الأحد 17 أغسطس: الفنان عمرو سليم وفرقته (الساعة 8 مساءا) - الفنان عميد الإنشاد الديني الشيخ ياسين التهامي وفرقته.

الإثنين 18 أغسطس: كايرو كافيه مع الفنان على شرف (الساعة 8 من) - فرقة اقليم جيتيسو الفلهارمونية باسم الفنان دانيش راكيشيف (كازاخستان) الساعة 9 مساءا - الفنان هشام عباس وفرقته (الساعة 10م).

الثلاثاء 19 أغسطس: فرقة لا ثونا جايتيرا (كولومبيا) 8 مساءا - الفنان مصطفى حجاج وفرقته (الساعة 10م).

الأربعاء 20 أغسطس: فرقة كنعان للثقافة والفنون الفلسطينية (الساعة 8م) - الفنان إيهاب توفيق وفرقته (الساعة 10 م).

الخميس 21 أغسطس: أوركسترا القاهرة السيمفوني “زوربا” قيادة: أحمد عاطف (الساعة 8م) - الفنان على الحجار الفرقة الموسيقية بقيادة وجدى الفوى (الساعة 10م).

الجمعة 22 أغسطس: الفنانة نسمة عبد العزيز وفرقتها (الساعة 8م) - الفنان مدحت صالح بمصاحبة فرقة الفنان عمرو سليم الموسيقية (الساعة 10م).

السبت 23 اغسطس: الفنان أحمد جمال وفرقته (الساعة 8م) - الصوفية والحداثة - الشيخ محمود التهامي والموسيقار فتحى سلامة (الساعة 10م).