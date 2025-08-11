بفستان لافت.. أحدث ظهور لـ رانيا منصور

شاركت الفنانة رانيا منصور، جمهورها صورا جديدة من أحدث ظهور لها، من عطلتها الصيفية رفقة شقيقتها وآخرين من النجوم وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وظهرت مرتدية فستان شفاف باللون الأزرق الفاتح مفتوح من البطن، ونسقت معه القليل من الاكسسوارات.

أما من الناحية الجمالية وضعت القليل من المكياج وتركت خصلات شعرها منسدلة على ظهرها.

أعمال رانيا منصور

ومن ناحية أخرى، بدأت الفنانة رانيا منصور تصوير دورها في الجزء الثاني من مسلسل "وتر حساس"، وتقدم فيه دور "هاجر" صديقة "فريدة" التي تقدمها غادة عادل.

وحسب بيان إعلامي فإن شخصيات رانيا منصور، وغادة عادل، وكمال أبو رية هي شخصيات جديدة بالمسلسل، تنضم لباقي أبطال الجزء الأول وهم: إنجي المقدم، ومحمد علاء جامايكا، وهيدي كرم، وهاجر عفيفي، وتميم عبده، والمسلسل من تأليف أمين جمال، وإخراج وائل فرح.

على صعيد آخر تواصل رانيا تصوير فيلمها الجديد "الست لما" الذي تتشارك بطولته مع النجوم: يسرا، وياسمين رئيس، ودرة، ومحمود البزاوي، تأليف كيرو أيمن ومحمد بدوي، وإخراج خالد أبو غريب.