قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
طريقة الاستعلام عن مخالفات المرور 2025 برقم السيارة
طلق ناري وقطعة أرض.. تفاصيل مقـ.تل بطل سباق السيارات بالقليوبية
توتر في بيروت .. الجيش اللبناني ينتشر بكثافة وأنصار حزب الله يتحدّون قرار حصر السلاح
فضل المحافظة على الوضوء.. 8 فوائد لا تحرم نفسك منها
الأماكن الشاغرة بالمرحلة الثالثة في تنسيق الجامعات 2025
ترامب يمدد تعليق الرسوم الجمركية على البضائع الصينية لمدة 90 يوما
بريطانيا وكندا تؤكدان على ضرورة عدم فرض السلام على أوكرانيا
بعد فتح باب التقديم.. شروط الالتحاق بالمعاهد الصحية الشرطية
المتحف المصري الكبير.. مصر تعيد إحياء أسطورة الحضارة الفرعونية بحدث عالمي في نوفمبر
أسعار الذهب في محلات الصاغة اليوم الثلاثاء 12 أغسطس
طريقة استخراج شهادة التحركات إلكترونيا 2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

هذه العوامل ترفع خطر التعب المستمر لدى الناجين من السرطان

هذه العوامل ترفع خطر التعب المستمر لدى الناجين من السرطان
هذه العوامل ترفع خطر التعب المستمر لدى الناجين من السرطان
عبد الفتاح تركي

يقول المركز الألماني لأبحاث السرطان إن التعب المستمر يعد من الشكاوى الشائعة لدى الناجين من السرطان، مشيرًا إلى أن نمط الحياة غير الصحي يرفع خطر الإصابة به.

عوامل ترفع خطر الإصابة بالتعب

وأوضح المركز أن عوامل الخطر تتمثل في: 

زيادة الوزن (السمنة)

زيادة خطر الإرهاق البدني طويل الأمد بنسبة 85%

التدخين

زيادة خطر الإصابة بنسبة تتراوح بين 20 و39%

قلة النشاط البدني

زيادة خطر الإصابة بنسبة تتراوح بين 38 و78%

واقرأ أيضًا:

تأثير المواد الأبدية الموجودة في المياة وتسبب السرطان والعقم

نصائح لتجنب التعب المستمر

لتجنب الإصابة بالتعب المستمر، أوصى المركز الألماني لأبحاث السرطان الناجين من السرطان بالمواظبة على ممارسة الرياضة والأنشطة الحركية مع الإقلاع عن التدخين، كما ينبغي إنقاص الوزن في حالة المعاناة من السِمنة، وذلك ليس فقط لتحسين جودة الحياة بشكل كبير، بل أيضا لزيادة فرص البقاء على قيد الحياة، بحسب دي بي إيه.

ويُعدّ التعب أحد أكثر الآثار الجانبية شيوعًا وإزعاجًا للسرطان وعلاجه، وقد يستمر لسنوات بعد انتهاء العلاج لدى الناجين الأصحاء.

يُسبب التعب المرتبط بالسرطان اضطرابًا في جميع جوانب جودة الحياة، وقد يُشكّل عامل خطر يُقلّل من فرص البقاء على قيد الحياة. 

وقد وُصف انتشار التعب ومساره لدى مرضى السرطان بشكل جيد، وهناك فهم متزايد للآليات البيولوجية الكامنة وراءه. وقد برز الالتهاب كمسار بيولوجي رئيسي للتعب المرتبط بالسرطان، حيث وثّقت الدراسات الروابط بين علامات الالتهاب والتعب قبل العلاج وأثناءه، وخاصةً بعده. هناك تباين كبير في الشعور بالتعب المرتبط بالسرطان لا يُفسّره خصائص المرض أو العلاج، ما يُشير إلى أن العوامل المُضيفة قد تلعب دورًا مهمًا في ظهور هذه الأعراض واستمرارها. في الواقع، بدأت الدراسات الطولية بتحديد عوامل الخطر الجينية والبيولوجية والنفسية الاجتماعية والسلوكية للتعب المرتبط بالسرطان. 

عادات يومية تقودك للإصابة بالسرطان

ونظرًا إلى طبيعة التعب المرتبط بالسرطان متعددة العوامل، فقد دُرست مجموعة متنوعة من أساليب التدخل في تجارب عشوائية مُحكمة، بما في ذلك النشاط البدني، والعلاجات النفسية الاجتماعية، والعلاجات العقلية والجسدية، والعلاجات الدوائية. 

وعلى الرغم من عدم وجود معيارٍ ثابتٍ لعلاج التعب، إلا أن العديد من هذه الأساليب أظهرت آثارًا إيجابية، ويمكن التوصية بها للمرضى. يقدم هذا التقرير مراجعةً علميةً شاملةً لآليات وعوامل الخطر والتدخلات المتعلقة بالتعب المرتبط بالسرطان، مع التركيز على الدراسات الطولية الحديثة والتجارب العشوائية التي استهدفت المرضى الذين يعانون من التعب.

السرطان التعب المستمر عوامل ترفع خطر الإصابة بالتعب زيادة الوزن السمنة نصائح لتجنب التعب المستمر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسوم عدادات الكهرباء

من 22 إلى 270 جنيها.. رسوم خصم عداد الكهرباء أبو كارت

هيثم سمير

الداخلية تكشف تفاصيل مقتل بطل سباق السيارات هيثم سمير

أرشيفية

حليت في عنيه.. لص يتحـ.رش بفتاة أثناء سرقة شقتها بأكتوبر

نادى صحى

6 رجال و 8 فتيات.. قرار عاجل من النيابة بشأن شبكة الحرام في نادي صحي بالعجوزة

جدول صرف مرتبات أغسطس 2025 بعد الزيادة الجديدة

جدول صرف مرتبات أغسطس 2025 بعد الزيادة الجديدة

مكافأة نهاية الخدمة

قانون العمل الجديد | مكافأة شهر عن كل سنة خدمة .. اعرف موعد التطبيق

تنسيق الجامعات 2025

رسميا| إعلان نتيجة المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2025 غدا .. عبر هذا الرابط

استخراج برنت تأمينات

استخراج برنت تأمينات .. الأماكن والأوراق المطلوبة

ترشيحاتنا

الزوجين

الاهتمام يتطلب ولا ما يتطلبش؟ هاني تمام يحسم الأمر

شيخ الأزهر يستقبل مفتي بورندي

أبرز الأحداث الدينية اليوم.. نظير عياد يستقبل مفتي القدس ودعم جزائري لمواقف شيخ الأزهر تجاه فلسطين

مفتي الجمهورية يستقبل مفتي القدس والديار الفلسطينية

نظير عياد يستقبل مفتي القدس والديار الفلسطينية

بالصور

تفتح البشرة وتزيل اسمرار الأسنان.. لن تتخيل فوائد قشر البرتقال التجميلية

قشر البرتقال
قشر البرتقال
قشر البرتقال

عملت فراخ من الدقيق.. شيف تبتكر طريقة جديدة لعمل بديل الدجاج لأهل غزة

مجاعة غزة
مجاعة غزة
مجاعة غزة

أسرار المحترفين.. إليك طريقة عمل الكنافة بالقشطة بطعم مميز

الكنافة
الكنافة
الكنافة

نشرة المرأة والمنوعات.. فيل عملاق يقتحم طريقا سريعا في الهند.. هاجم السيارات وأثار الفوضى.. 10 ملايين مشاهدة.. شاب يوثق موهبة والدته في صناعة العرائس ويكتسح تيكتوك.. احذر عدم تنظيف أسنانك

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

فيديو

شاكر محظور بريء من المخدرات

إخلاء سبيل البلوجر شاكر محظور في اتهامه بحيازة مخدرات

الحنفية بتطلع نار

الحنفية بتطلع نار.. تفاصيل خروج الغاز من مواسير المياه في البحيرة

اعترافات مونلي صديق سوزي

مونلي يرد.. بعد ضبطه بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء مع سوزي الأردنية

سر لقاء محمد رمضان ولارا ترامب

محمد رمضان ضيف أسرة ترامب.. السر ورا لقائه مع لارا ترامب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاواي

منال الشرقاوي تكتب: التتر السينمائي.. حكاية ما قبل البداية وما بعد النهاية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: انتقادات تعدت الحدود.. متى نتعلم فن التعليق على الآخر؟

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: العالم على حافة الانهيار البيئي

د. ثروت امبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الإدارة المستدامة للموارد المائية في مصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين: تراهم يستوعبون؟!

المزيد