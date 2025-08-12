صندوق التنمية الحضرية: التراث الموجود في القاهرة الخديوية بمثابة منجم ذهب يساهم في استقطاب السائحين

أكد المهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، أن القاهرة الخديوية لم نرغب في ترميم الواجهات فقط، ولكن نرغب في تحسين الصورة البصرية لها، خاصة أن التراث الموجود في القاهرة الخديوية بمثابة منجم ذهب، وقد يساهم في استقطاب السائحين.

وقال خالد صديق، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حضرة المواطن”، عبر فضائية “الحدث اليوم”، إن الدولة لا تسعى إلى "تطوير" القاهرة التاريخية بالمفهوم التقليدي، بل تعمل على "إحيائها" بما يحفظ طابعها الأصيل وتاريخها العريق، وفقًا لتصنيفها كنسيج عمراني حي مُسجل بمنظمة اليونسكو.

وشدد رئيس الصندوق على أهمية وجود "إطار عام موحد" يضم جميع المشروعات داخل رؤية شاملة، تتضمن دراسات مرورية وتخطيطًا حضريًا متكاملًا، لتفادي التضارب وضمان الاتساق بين مكونات المشروع عند التنفيذ.