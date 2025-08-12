ثروت سويلم يكشف عن عقوبة جماهير الزمالك بعد واقعة سبّ زيزو

كشف اللواء ثروت سويلم، عضو رابطة الأندية المصرية المحترفة، عن توقيع عقوبة على جماهير نادي الزمالك، وفقًا للائحة المسابقات، وذلك عقب واقعة سبّ اللاعب أحمد سيد "زيزو" خلال الجولة الأولى من الدوري الممتاز.

وأوضح سويلم، عبر برنامج "الماتش" مع الإعلامي ماركو مراد على قناة صدى البلد، أن العقوبات الخاصة بالجولة الأولى ستصدر عقب انتهائها، وفي غضون 48 ساعة على أقصى تقدير، مؤكدًا أن الغرامات المالية التي ستُفرض على جماهير الزمالك سيتحملها مجلس إدارة النادي الأبيض.

وأشار عضو رابطة الأندية إلى أن الرابطة لا علاقة لها بالشكوى التي تقدم بها زيزو ضد مجلس إدارة الزمالك، لافتًا إلى أن الأمر يخص اللاعب وإدارة ناديه فقط.

وأكد سويلم أن نفس العقوبات ستُطبق على جماهير الأهلي أو أي نادٍ آخر في حال إثبات وجود تجاوزات أو مخالفات، وذلك بناءً على ما يرد في تقارير المباريات.