مقتل شخصين في إطلاق نار داخل متجر تارجت بأوستن وتوقيف مشتبه به

أعلنت شرطة مدينة أوستن بولاية تكساس أن حادث إطلاق نار وقع داخل أحد متاجر تارجت أسفر عن مقتل شخصين، فيما تم توقيف مشتبه به على خلفية الحادث.

وذكرت الشرطة، عبر منشور على منصة إكس، أن موقع الجريمة ما يزال يشهد نشاطًا أمنيًا مكثفًا، مشيرة إلى أن فرق التحقيق باشرت عملها لكشف ملابسات الحادث ودوافعه.

ولم يتضمن البيان الصادر عن السلطات أي تفاصيل إضافية بشأن وجود إصابات أخرى أو حالة الجرحى، بينما تتواصل الجهود الأمنية لتأمين الموقع وجمع الأدلة.

ويأتي هذا الحادث ليضيف حلقة جديدة إلى سلسلة من حوادث إطلاق النار التي تشهدها الولايات المتحدة، والتي تثير مجددًا الجدل حول تشريعات حيازة السلاح وسبل الحد من العنف المسلح.