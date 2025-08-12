أحمد حسن دروجبا: شحاتة لاعب كبير.. والزمالك لن يتأثر برحيل زيزو

أشاد أحمد حسن دروجبا لاعب الأهلي الأسبق، بأداء نادي الزمالك في مباراته أمام سيراميكا كليوباترا، مؤكدًا أن الفريق قدم مستوى جيدًا فاق توقعات جماهيره.

وأضاف دروجبا، عبر برنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي ماركو مراد على قناة صدى البلد، أن هدف محمد شحاتة يُعد من أجمل أهداف الدوري هذا الموسم، مشيدًا بإمكانيات اللاعب الذي وصفه بأنه صفقة قوية وإضافة مهمة للقلعة البيضاء.

وعبّر أحمد حسن دروجبا عن رفضه للهجوم الذي تعرض له أحمد سيد زيزو من قبل بعض الجماهير، معتبرًا أن هذا الهجوم سيزيد من التعصب داخل ملاعبنا.

واختتم دروجبا تصريحاته بالتأكيد على أن الزمالك سيظل كيانًا عظيمًا، ولا يمكن أن يتأثر برحيل أو غياب أي لاعب مهما بلغت قدراته، مشددًا على أن روح الفريق والتاريخ العريق هما سر استمرار نجاح النادي.