قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
القاهرة تتحرك.. اعترافات دولية بفلسطين تهز إسرائيل وتفتح باب مرحلة محفوفة بالمخاطر
الإفتاء توضح ضوابط الكذب المباح في الشريعة الإسلامية
72 ساعة ساخنة على مصر.. بدء ذروة الموجة الحارة اليوم والحرارة تصل 46
مٌطوَّر بالطراز الياباني |مفاجآت سارة عن منهج رياضيات أولى ابتدائي الجديد
السيطرة على حريق هائل اندلع فى مصنع للأحذية بالخانكة.. صور
جوع وحصار يقتلان طفولة غزة.. 222 شهيدًا بينهم 101 طفل والمأساة تتفاقم | تقرير
المميكن والعادي.. خطوات وسعر استخراج القيد العائلي 2025
ترامب يتجنب دعم هجوم إسرائيل على غزة ويؤكد صعوبة الإفراج عن الرهائن | تقرير
حكم تأخير صلاة العشاء إلى ما بعد منتصف الليل.. دار الإفتاء تحسم الجدل
رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الثلاثاء
إجلاء آلاف السياح والسكان جراء حريق غابات ضخم يهدد منتجع تاريفا بجنوب إسبانيا | تقرير
هل تجوز الصلاة بين الفجر والشروق؟.. في 4 حالات يغفل عنها كثيرون
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

القاهرة تتحرك.. اعترافات دولية بفلسطين تهز إسرائيل وتفتح باب مرحلة محفوفة بالمخاطر

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد العيسوي

في ظل تصاعد التوتر في الشرق الأوسط، تبدو الأجواء مهيأة لانعطافة سياسية كبرى قد تغيّر ملامح الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. ففي الوقت الذي تتسارع فيه جهود مصر الدبلوماسية لوقف الحرب على غزة وفتح ممرات المساعدات الإنسانية، تلوح في الأفق موجة غير مسبوقة من الاعترافات الدولية بدولة فلسطين، ما قد يشكّل ضغطًا هائلًا على حكومة الاحتلال ويفتح الباب أمام مرحلة جديدة، لكن محفوفة بالمخاطر.

الجهود المصرية.. سباق مع الزمن لوقف النزيف

أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، أن الأولوية المصرية حاليًا هي الوقف الفوري لإطلاق النار وضمان تدفق المساعدات إلى غزة دون عوائق. وفي مؤتمر صحفي مشترك مع وزير خارجية كوت ديفوار، شدد عبد العاطي على رفض القاهرة القاطع لأي خطط إسرائيلية لتوسيع العمليات العسكرية أو السيطرة الكاملة على القطاع المكتظ بالسكان.

وأشار الوزير إلى أن مصر تخطط بعد وقف الحرب لعقد "مؤتمر القاهرة الدولي"، بهدف إطلاق مرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار، بما يضع أساسًا لعملية سياسية حقيقية تؤدي إلى قيام دولة فلسطينية في إطار زمني محدد. ولم يستبعد إمكانية نشر قوات دولية في غزة لتأمين المرحلة الانتقالية وتمكين السلطة الفلسطينية من إدارة القطاع.

سبتمبر.. شهر الحسم في الأمم المتحدة

على الصعيد الدولي، تتجه الأنظار إلى اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل، حيث يُتوقع أن تُعلن دول غربية كبرى من بينها فرنسا، بريطانيا، كندا، وأستراليا اعترافها رسميًا بدولة فلسطين. خطوة وصفها محللون بأنها "زلزال سياسي" قد يغير ميزان القوى في الصراع، لكنها في المقابل قد تدفع إسرائيل لردود فعل أكثر عنفًا، خاصة في غزة.

تحول سياسي يضيق الخناق على تل أبيب

يرى اللواء محمد حمد، الخبير الاستراتيجي، أن دخول دول ثقيلة الوزن مثل فرنسا وبريطانيا وكندا وأستراليا إلى دائرة الاعتراف بفلسطين، يعني أن إسرائيل تخسر تدريجيًا أحد أهم أسلحتها.. الغطاء السياسي الغربي. ويضيف أن هذا التحول سيضع حكومة نتنياهو أمام ضغوط متزايدة لوقف العدوان على غزة، والجلوس إلى طاولة المفاوضات نحو حل الدولتين. لكن، وكما جرت العادة، ستحاول تل أبيب التحايل لإفراغ هذه الاعترافات من مضمونها الفعلي.

خطة إسرائيل.. تكتيك مزدوج لامتصاص الصدمة

يتوقع حمد أن ترد إسرائيل بخطة ذات مسارين:

تصعيد ميداني محدود في غزة لإرسال رسالة بأن "الواقع على الأرض" لا تحدده قرارات الأمم المتحدة.

تكثيف الاستيطان في الضفة الغربية لفرض أمر واقع يمنع قيام دولة فلسطينية موحدة جغرافيًا.

محاولة فصل غزة عن المشهد السياسي الفلسطيني عبر الدفع نحو إدارة محلية أو إقليمية بديلة، مع إحكام الحصار الاقتصادي والأمني.

غزة.. قلب المعركة الساخن

غزة، كما يؤكد حمد، ستظل محور الصراع. فإسرائيل تدرك أن أي اعتراف دولي بدولة فلسطينية دون السيطرة الكاملة على القطاع، يعني نشوء كيان سياسي خارج شروطها الأمنية. لذلك، قد تشهد المرحلة المقبلة عمليات عسكرية أوسع أو إعادة احتلال جزئي لمناطق استراتيجية داخل غزة.

فرصة فلسطينية محفوفة بالمخاطر

من الجانب الفلسطيني، يرى حمد أن هذه الاعترافات تمثل فرصة تاريخية لتعزيز الموقف السياسي، لكنها قد تتحول إلى فخ إذا لم تُحسن إدارتها. فبعض الدول المعترفة، مثل كندا وبريطانيا، قد تضع شروطًا مسبقة، أبرزها إقصاء حماس ونزع سلاح الفصائل، ما قد يثير خلافات داخلية تهدد وحدة الصف.


بين الأمل والخطر

ما بين المساعي المصرية المكثفة والزخم الدولي المتصاعد، يقف المشهد الفلسطيني على أعتاب لحظة فارقة قد تُدخل الصراع مرحلة جديدة. لكن الطريق مليء بالعراقيل، وإسرائيل التي تشعر بالخسارة قد تلجأ لخيارات أكثر تشددًا. وفي ظل هذا التوازن الهش، تبقى وحدة الصف الفلسطيني والدعم العربي والدولي الحاسم، المفتاح الوحيد لتحويل هذه اللحظة من فرصة عابرة إلى إنجاز تاريخي راسخ.

الشرق الأوسط غزة الاحتلال مصر بريطانيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هيثم سمير

الداخلية تكشف تفاصيل مقتل بطل سباق السيارات هيثم سمير

البلوجر ياسمين

طلع راجل .. صدمة على السوشيال ميديا بعد القبض على البلوجر ياسمين| صور

تنسيق الجامعات 2025

الأماكن الشاغرة بالمرحلة الثالثة في تنسيق الجامعات 2025

نتيجة المرحلة الثانية 2025

رابط سريع.. احصل علي نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2025

تنسيق الجامعات 2025

رسميا| إعلان نتيجة المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2025 غدا .. عبر هذا الرابط

البلوجر ياسمين

بعد القبض عليها .. ياسمين تخلي الحجر يلين ليست أنثى وتواجه 3 اتهامات

أفضل سورة لسداد الدين

أفضل سورة تقرأ لسداد الدين.. النبي أوصى بتلاوتها قبل الفجر

تنسيق الجامعات 2025

الخميس المقبل.. فتح تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولى والثانية من تنسيق الجامعات 2025

ترشيحاتنا

جانب من الجولة

محافظ القليوبية ومدير الأمن في موقع حريق هائل بمصنع للأحذية بالخانكة.. صور

محافظ الدقهلبة

محافظ الدقهلية يفتتح مهرجان جمصة الصيفي الأول 2025 للترويج للسياحة

جانب من الحدث

أخبار الوادي الجديد.. بدء إجراءات إنشاء مدرسة التعدين وارتفاع المساحة المنزرعة إلى 780 ألف فدان

بالصور

ستان وكتفه مكسوف .. آمال ماهر تتألق بفستان ساحر وتسرق الأضواء بإطلالة ملكية

امال ماهر
امال ماهر
امال ماهر

وصفات منزلية فعالة لعلاج بحة الصوت والكحة بدون أدوية

بحة الصوت
بحة الصوت
بحة الصوت

دعاوى قضائية ضد مرسيدس بسبب تشقق خشب الصالون في سياراتها

مرسيدس
مرسيدس
مرسيدس

طلع راجل .. صدمة على السوشيال ميديا بعد القبض على البلوجر ياسمين| صور

البلوجر ياسمين
البلوجر ياسمين
البلوجر ياسمين

فيديو

شاكر محظور بريء من المخدرات

إخلاء سبيل البلوجر شاكر محظور في اتهامه بحيازة مخدرات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاواي

منال الشرقاوي تكتب: التتر السينمائي.. حكاية ما قبل البداية وما بعد النهاية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: انتقادات تعدت الحدود.. متى نتعلم فن التعليق على الآخر؟

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: العالم على حافة الانهيار البيئي

د. ثروت امبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الإدارة المستدامة للموارد المائية في مصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين: تراهم يستوعبون؟!

المزيد