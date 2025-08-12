طرح روكي الغلابة في السينمات السعودية.. الخميس المقبل

تستقبل دور العرض السينمائي بالمملكة العربية السعودية، الخميس المقبل، فيلم روكي الغلابة من بطولة دنيا سمير غانم.

ويأتي طرح الفيلم في السينمات السعودية، بعد طرحه بعدة أسابيع في السينمات المصرية، وتحقيقه ايرادات عالية.

روكي الغلابة" من بطولة دنيا سمير غانم، محمد ممدوح، محمد ثروت، محمد رضوان، وسلوى عثمان، إلى جانب عدد من ضيوف الشرف، منهم أحمد سعد وأوس أوس وغيرهم، والعمل من تأليف كريم يوسف وإنتاج محمد أحمد السبكي وإخراج أحمد الجندي .

وتدور أحداث روكي الغلابة، في إطار اجتماعي كوميدي، تجسد النجمة دنيا سمير غانم خلاله شخصية فتاة فلاحة تمارس الملاكمة وهي البودي جارد الخاص بـالنجم محمد ممدوح الذي يشاركها بطولة الفيلم، ويمران سويًا بالعديد من المواقف الكوميدية.