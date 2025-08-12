الدردير يكشف عن وجود اليو ديانج في تشكيل الأهلي المباراة القادمة

كشف الناقد الرياضي اليو ديانج عمرو الدردير عن وجود في تشكيل الأهلي المباراة القادمة.

وكتب الدردير عبر فيسبوك:"اليو ديانج الجبار في تشكيل الأهلي المباراة القادمة".

وكان قد قال الإعلامي جمال الغندور إن أليو ديانج لاعب النادي الأهلي، شعر بالحزن خلال أولى مباريات الدوري بسبب عدم الاعتماد عليه في التشكيل الأساسي ولم يدخل حتى كبديل.

وتابع الغندور خلال برنامج ستاد المحور:"ديانج يربط تجديد عقده مع الأهلي بموقفه من التواجد في التشكيل الأساسي للفريق خلال الموسم الحالي".

وأضاف:" محمد يوسف المدير الرياضي للنادي الأهلي استفسر من ريبيرو عن موقف ديانج معه وهل سيكون له دور ام لا".

وأكمل الغندور:" محمد يوسف بيضغط على اللاعب لتجديد عقده ويحاول توصيل الأمر للمدير الفني دون التدخل في اختصاصاته الفنية وعدم الضغط عليه لإشراكه في المباريات".

واختتم:" ديانج بيمتلك عروض من الدوري السعودي وهذا ما يجعل هناك تخوف داخل الأهلي في الوقت الحالي وهناك مجهودات كبيرة لإقناع اللاعب بتجديد عقده".