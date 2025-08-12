قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بالأسماء.. 240 طالب يتأهلون لإختبار القبول الثاني في مدرسة الضبعة النووية
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم
استقرار نسبي في أسعار الدولار اليوم الثلاثاء بالبنوك المصرية
لا مبرر للاحتلال.. الاتحاد الأوروبي يدين استهداف إسرائيل للصحفيين في غزة
قرار من جهات التحقيق بشأن أموال البلوجر لوشا
هيئة الطيران الفيدرالية الأمريكية تعلن إغلاق المجال الجوي فوق مدينة أنكوريج
ليست أنثى.. قرار عاجل ضد البلوجر الشهيرة بـ«ياسمين تخلي الحجر يلين»
تحرك الفوج الأول من قافلة المساعدات الثالثة عشرة من مصر إلى قطاع غزة
بعد قليل.. محاكمة فتاة الـ«جيت سكي» المتهمة بالتسبب في وفاة طفل وإصابة 3 آخرين
إعلان النتيجة النهائية لانتخابات مجلس الشيوخ.. اليوم
بعد تطويرها بالتعاون مع الأزهر والكنيسة| ننشر مناهج الدين الجديدة المقررة بالمدارس
الصور الأولى.. إصابة 32 شخصا في تصادم أتوبيس وسيارة نقل بالصحراوى الشرقي بأسيوط
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
الدردير يكشف عن وجود اليو ديانج في تشكيل الأهلي المباراة القادمة

باسنتي ناجي

كشف الناقد الرياضي اليو ديانج عمرو الدردير عن وجود في تشكيل الأهلي المباراة القادمة.

وكتب الدردير عبر فيسبوك:"اليو ديانج الجبار  في تشكيل الأهلي المباراة القادمة".

وكان قد قال الإعلامي جمال الغندور إن أليو ديانج لاعب النادي الأهلي، شعر بالحزن خلال أولى مباريات الدوري بسبب عدم الاعتماد عليه في التشكيل الأساسي ولم يدخل حتى كبديل.

وتابع الغندور خلال برنامج ستاد المحور:"ديانج يربط تجديد عقده مع الأهلي بموقفه من التواجد في التشكيل الأساسي للفريق خلال الموسم الحالي".

وأضاف:" محمد يوسف المدير الرياضي للنادي الأهلي استفسر من ريبيرو عن موقف ديانج معه وهل سيكون له دور ام لا".

وأكمل الغندور:" محمد يوسف بيضغط على اللاعب لتجديد عقده ويحاول توصيل الأمر للمدير الفني دون التدخل في اختصاصاته الفنية وعدم الضغط عليه لإشراكه في المباريات".

واختتم:" ديانج بيمتلك عروض من الدوري السعودي وهذا ما يجعل هناك تخوف داخل الأهلي في الوقت الحالي وهناك مجهودات كبيرة لإقناع اللاعب بتجديد عقده".

هيثم سمير

الداخلية تكشف تفاصيل مقتل بطل سباق السيارات هيثم سمير

البلوجر ياسمين

طلع راجل .. صدمة على السوشيال ميديا بعد القبض على البلوجر ياسمين| صور

تنسيق الجامعات 2025

الأماكن الشاغرة بالمرحلة الثالثة في تنسيق الجامعات 2025

تنسيق الجامعات 2025

رسميا| إعلان نتيجة المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2025 غدا .. عبر هذا الرابط

نتيجة المرحلة الثانية 2025

رابط سريع.. احصل علي نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2025

البلوجر ياسمين

بعد القبض عليها .. ياسمين تخلي الحجر يلين ليست أنثى وتواجه 3 اتهامات

أفضل سورة لسداد الدين

أفضل سورة تقرأ لسداد الدين.. النبي أوصى بتلاوتها قبل الفجر

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الثلاثاء

صورة موضوعية

أخبار البحر الأحمر: جولات رقابية للحوكمة على المنشآت الصحية.. متابعة للمراكز التكنولوجية.. اعتماد نتيجة الإعدادية.. وإنجاز طبي بمستشفى الغردقة العام

جانب من الجولة

أخبار القليوبية | ماس كهربائي وراء حريق حى شرق شبرا الخيمة وإعادة النظر في الغرامات المفروضة على المستثمرين ومصرع شخص بطلق نارى على الطريق الزراعى

جانب من الجولة

محافظ القليوبية ومدير الأمن في موقع حريق هائل بمصنع للأحذية بالخانكة.. صور

هل تعشق النودلز؟ اكتشف الحقيقة الصادمة عن تناولها يوميًا

أضرار تناول النودلز يوميا

طرق فعّالة لتنشيط الدورة الدموية في القدمين

طرق فعّالة لتنشيطالدورة الدموية في القدمين

ستان وكتفه مكسوف .. آمال ماهر تتألق بفستان ساحر وتسرق الأضواء بإطلالة ملكية

امال ماهر

وصفات منزلية فعالة لعلاج بحة الصوت والكحة بدون أدوية

بحة الصوت

منال الشرقاواي

منال الشرقاوي تكتب: التتر السينمائي.. حكاية ما قبل البداية وما بعد النهاية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: انتقادات تعدت الحدود.. متى نتعلم فن التعليق على الآخر؟

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: العالم على حافة الانهيار البيئي

د. ثروت امبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الإدارة المستدامة للموارد المائية في مصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين: تراهم يستوعبون؟!

