ضمن الموجة 27.. إزالة 24 حالة تعدٍ في 5 مراكز وحي بأسيوط

أكد اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، استمرار حملات إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء المخالف، ضمن المرحلة الأولى من الموجة 27 للإزالات، وذلك وفقاً للجدول الزمني المقرر، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وطبقاً لتكليفات مجلس الوزراء لمواجهة كافة أشكال التعدي على الأراضي.

إزالة 24 حالة تعدي على مساحة بلغت 2160 متراً

وأوضح محافظ أسيوط أن الحملات المكبرة التي نفذتها الأجهزة التنفيذية شملت مراكز أبوتيج، الفتح، منفلوط، صدفا، إضافة إلى حي غرب مدينة أسيوط، وأسفرت عن إزالة 24 حالة تعدٍ على مساحة إجمالية بلغت 2160 متراً مربعاً، و3 قراريط و18 سهماً، باستخدام معدات الوحدات المحلية للمراكز والأحياء.

وشملت الإزالات تنفيذ الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتيج، برئاسة محمد حسن ، 10 حالات تعد على متغيرات مكانية وأراضي زراعية، فيما أزالت الوحدة المحلية لمركز الفتح، بقيادة أبو العيون إبراهيم، حالتين من المتغيرات المكانية، ونفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة منفلوط، برئاسة وليد جمال، حالتين تعدي على أراضي الإصلاح الزراعي.

كما أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة صدفا، بقيادة هاني محمد، 5 حالات تعدي فوري على الأراضي الزراعية، بينما أزالت الوحدة المحلية لحي غرب، برئاسة ممدوح جبر، 5 حالات تعدي فوري ومتغيرات مكانية.

سرعة إنجاز عمليات الإزالة وتحقيق المستهدف

وأشار المحافظ إلى أهمية التنسيق بين جميع الجهات المعنية، بما في ذلك ممثلو جهات الولاية، ولجنة استرداد أراضي الدولة، والوحدات المحلية، وقوات انفاذ القانون، لضمان سرعة إنجاز عمليات الإزالة وتحقيق المستهدف، مؤكداً عدم التهاون في مواجهة أي تعديات أو مخالفات.

ولفت اللواء هشام أبو النصر إلى أن المرحلة الأولى من الموجة 27 تنفذ في الفترة من 9 حتى 22 أغسطس، على أن تبدأ المرحلة الثانية من 30 أغسطس حتى 26 سبتمبر، ثم المرحلة الثالثة من 4 حتى 24 أكتوبر المقبل.

وأعلن محافظ أسيوط عن استمرار استقبال شكاوى المواطنين وبلاغاتهم على مدار 24 ساعة عبر الخط الساخن لغرفة العمليات المركزية رقم 114 أو أرقام (2135858/088 – 2135727/088)، وكذلك من خلال الصفحة الرسمية لمحافظة أسيوط على فيسبوك: https://www.facebook.com/assioutgovernorate بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة 16528 أو عبر موقعها الإلكتروني www.shakwa.eg.