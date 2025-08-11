قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رقم صعب.. الصيادلة تحذر من فوضى الخريجين وارتفاع الأعداد
مصر ترحب بإعلان أستراليا اعتزامها الاعتراف بالدولة الفلسطينية
اعرف مكسبك الشهري من 100 ألف جنيه.. أعلى عوائد الشهادات بالبنوك اليوم
في رسالة لنتنياهو.. كبار الحاخامات يدعون إلى تهجير الفلسطينيين من غزة
الافتتاح مجانا للجمهور في هذا الموعد | 10 معلومات مهمة لا تعرفها عن المتحف الزراعي بالدقى
بتوجيه حكومي.. 6% تخفيضا في سعر عدادات المياه بوحدات الإسكان الاجتماعي
معارك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في الاتجاهين الجنوبي والشرقي بدارفور
لمدة 5 أيام .. وقف أعمال النظافة بشوارع وميادين الجيزة
موعد مباراة منتخب الناشئين ضد التشيك في أولى مبارياته بالدور الرئيسي بمونديال اليد
أحمد المنسي ومحمد مبروك ومو صلاح|شخصيات يدرسها طلاب إعدادي بمناهج العربي الجديدة
الأوبرا المصرية تروج لمهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء 33 بهاشتاج خاص
مصر والتشيك أبرزها.. مباريات اليوم في الدور الرئيسي ببطولة العالم لليد تحت 19 عام
محافظ أسيوط: تعويضات مالية لسكان عرب المدابغ ضمن خطة تطوير المناطق غير الآمنة| صور

محافظ أسيوط يشهد تسليم تعويضات مالية لسكان عرب المدابغ ضمن خطة تطوير المناطق غير الآمنة
محافظ أسيوط يشهد تسليم تعويضات مالية لسكان عرب المدابغ ضمن خطة تطوير المناطق غير الآمنة
إيهاب عمر

شهد اللواء هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، مراسم تسليم التعويضات المالية لـ 70 أسرة من قاطني عمارتين بمساكن الإيواء في منطقة عرب المدابغ بمركز أسيوط، وذلك بعد تصنيف المباني كمنشآت تمثل خطورة داهمة على حياة قاطنيها والمناطق المجاورة. 

تطوير المناطق غير الآمنة

تأتي هذه الخطوة ضمن جهود الدولة لتطوير المناطق غير الآمنة، وتحقيق العدالة الاجتماعية، ورفع مستوى المعيشة.

تعويض قاطني أربع عمارات بالمنطقة تضم 244 وحدة سكنية

وأوضح محافظ أسيوط أن تسليم التعويضات يتم تنفيذًا لبروتوكول التعاون الموقع مؤخرًا مع المهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، والذي يتضمن تعويض قاطني أربع عمارات بالمنطقة تضم 244 وحدة سكنية، لتوفير مساكن بديلة آمنة، بما يتماشى مع أهداف رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة وتحسين البيئة العمرانية.

 إزالة مصادر الخطر عن المواطنين

وأكد المحافظ أن هذه التعويضات تعكس التزام الدولة بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، عبر إزالة مصادر الخطر عن المواطنين وتوفير بيئة سكنية آمنة تضمن لهم حياة كريمة وأشار إلى أن منطقة عرب المدابغ عانت لفترات طويلة من مشكلات عمرانية وخدمية، لافتًا إلى أن خطة التطوير ستشمل مناطق أخرى بالمحافظة خلال المرحلة المقبلة.

وشدد على سرعة تنفيذ الإجراءات وصرف التعويضات لمستحقيها بشفافية وعدالة، في إطار خطة متكاملة لتحسين جودة الحياة. كما أوضح أن أعمال إخلاء وإزالة العمارتين المتبقيتين بالمنطقة جارية، تمهيدًا لصرف التعويضات لساكنيهما قريبًا.

وأكد اللواء هشام أبوالنصر أن الرئيس السيسي أوصاه بالمواطنين، خاصة الفئات الأولى بالرعاية، وبتوفير سبل العيش الكريم لهم وأبدى استعداده لدعم الأسر في إقامة مشروعات صغيرة تحقق لهم دخلًا مستدامًا، مثل تربية الدواجن، أو مشروعات الخياطة والتفصيل، أو تسليم أفران منزلية وأثواب القماش والدقيق، وغيرها من الأنشطة الحرفية والخدمية التي تناسب قدراتهم واحتياجات المجتمع المحلي.

