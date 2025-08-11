احتفالية بصحة أسيوط لدعم وتشجيع الرضاعة الطبيعية في أسبوعها العالمي

بهدف رفع الوعي العام بأهمية الرضاعة الطبيعية، وتوفير الدعم للأمهات لمواصلة الرضاعة الطبيعية، وتعزيز البيئات الداعمة للأمهات المرضعات في المجتمع ..

احتفالية لدعم وتشجيع الرضاعة الطبيعية

نظمت مديرية الصحة والسكان بمحافظة أسيوط احتفالية لدعم وتشجيع الرضاعة الطبيعية خلال الأسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية.

وذلك بحضور الدكتور محمد جمال أحمد وكيل مديرية الصحة والدكتور عبد المالك محمود مدير عام الإدارة العامة للطب الوقائي ولفيف من أطباء المستشفيات العامة والمركزية والنوعية.

وأشاد الدكتور محمد جمال أحمد وكيل مديرية الصحة والسكان باسيوط بتعاون أطباء المستشفيات العامة والمركزية والنوعية في رفع وعي السيدات وتشجيع الممارسات الطبية الصحية أثناء وبعد الولادة لضمان رضاعة طبيعية ناجحة.

توفير الدعم للأمهات لممارسة الرضاعة الطبيعية

فيما أكد الدكتور عبد المالك محمود مدير عام الإدارة العامة للطب الوقائي بمديرية الصحة بأسيوط أن الاحتفالية تقام خلال الأسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية، والذي يمتد من 1 إلى 7 أغسطس من كل عام وتهدف الي زيادة الوعي العام بفوائد الرضاعة الطبيعية الصحية والاجتماعية والاقتصادية للأم والطفل وتوفير الدعم للأمهات لممارسة الرضاعة الطبيعية من خلال تقديم الاستشارات والمعلومات والموارد بالإضافة إلى تعزيز البيئات الداعمة للأمهات المرضعات في المجتمع ومكان العمل وتشجيع الأمهات على الاستمرار في الرضاعة الطبيعية لمدة أطول.

تساعد الأم على استعادة وزنها الطبيعي بعد الولادة

من جانبه أشار الدكتور أحمد سيد موسي وكيل مديرية الصحة أن للاحتفالية شعار خاص بها يعكس موضوع الأسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية لهذا العام، لافتا إلى فوائد الرضاعة الطبيعية قائلة إن الرضاعة الطبيعية هي الغذاء الأمثل للرضع، حيث توفر لهم جميع العناصر الغذائية اللازمة لنموهم وتطورهم، وتعزز مناعتهم وتحميهم من الأمراض وان الرضاعة الطبيعية تساعد الأم على استعادة وزنها الطبيعي بعد الولادة، وتقلل من خطر إصابتها ببعض الأمراض مثل سرطان الثدي والمبيض، وتعزز العلاقة العاطفية بين الأم والطفل كما تسهم في تحسين صحة المجتمع، وتقليل تكاليف الرعاية الصحية، وتعزيز التنمية المستدامة.

من جانبها أوضحت الدكتورة منة الله مصطفي مدير إدارة الأمومة والطفولة بصحة أسيوط أن مديرية الصحة تقيم هذه الفعالية بمشاركة العديد من الجهات الحكومية والمجتمعية المعنية بصحة الأم والطفل، بالإضافة إلى منظمات المجتمع المدني ومقدمي الرعاية الصحية.

مضيفة أن الاحتفالية تضمنت تنظيم فعاليات توعوية وورش عمل تدريبية ومحاضرات وندوات، بالإضافة إلى تقديم الاستشارات والنصائح للأمهات حول الرضاعة الطبيعية.

فيما أشارت الدكتورة مروة ابو المكارم مدير إدارة تنظيم الأسرة بمديرية الصحة بأسيوط العلاقة الطردية ما بين وسائل تنظيم الأسرة والرضاعة الطبيعية لتعزيز الصحة الانجابية وضمان المباعدة بين الأطفال.

شهدت الفاعلية العديد من المحاضرات حيث ألقت دكتورة أميمه يوسف خلال محاضره بعنوان ممارسة الرضاعة الطبيعية وبعض الاخطاء الشائعة من الاطباء والمجتمع وقامت الدكتورة إيمان الفى اخصائي الاطفال وحديثي الولاده بالقاء محاضره عن الرضاعه الطبيعيه وامراض التمثيل الغذائي مابين المعتقدات الخاطئه والحقائق العلمية.

واختتم الفاعلية بمحاضرة ألقتها الدكتورة مروة ابو المكارم عن الرضاعة الطبيعية والصحة الانجابية.

جدير بالذكر أن الهدف من هذه الاحتفالية هو تسليط الضوء على أهمية الرضاعة الطبيعية وتوفير الدعم اللازم للأمهات لممارسة الرضاعة الطبيعية بنجاح، مما يساهم في تحسين صحة الأجيال القادمة وتعزيز التنمية المستدامة.