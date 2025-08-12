تعرف على أسماء مصابى ومتوفى حادث انقلاب سيارة بأسوان

نستعرض قائمة بأسماء مصابى ومتوفى حادث انقلاب سيارة ربع نقل بأسوان، والذى أسفر عن إصابة 17 شخصا ومصرع شخص.

وضمت قائمة المصابين كل من على .ر 13 سنة، وعبد الرحمن .ع 15 سنة، ومحسن .ع 13 سنة، وممدوح .ح 14 سنة، وجاد .ق 18 سنة، ومصطفى .أ 35 سنة، وعبد الحميد .م 30 سنة، ومحمود . ى 35 سنة، وعبده . س 21 سنة.

وأصيب أيضاً سيد .أ 19 سنة، وعبد الله . ط 13 سنة، ومصطفى . ج 14 سنة، وأحمد . س 20 سنة، ويوسف . ص 14 سنة، ومحمد . أ 14 سنة، وعبدالرحمن . ن 15 سنة، وأحمد .أ 15 سنة ، وتنوعت إصابتهم بين الكدمات والسحاجات المتفرقة بالجسم، وبعضها كسور في بعض المناطق، وتم نقلهم جميعًا إلى مستشفى كوم أمبو شمال محافظة أسوان، لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم ، فيما لقى عبد الرحمن . م 18 سنة مصرعه ، وتم العثور عليه بمكان الحادث جثة هامدة ونقله إلى مشرحة كوم أمبو العمومية.

حادث

وكان قد لقى شخص مصرعه، فيما أصيب 17 شخصا آخر نتيحة وقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل بأسوان، وعلى الفور تم نقل المصابين للمستشفى لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج اللازم، فيما تم نقل جثمان المتوفى إلى المشرحة العمومية وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وكانت قد تلقت الأجهزة المختصة إخطارا يفيد بانقلاب سيارة ربع نقل مما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 17 آخرين جراء الحادث.

وانتقلت الجهات المعنية إلى مكان الحادث لمعاينته واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ورفع أثاره من الطريق لتيسر الحركة المرورية أمام المارة بالطريق وللحفاظ على أرواح وسلامة المواطنين، وتم تحرير محضر بالواقعة.

بينما تعرض 5 أشخاص لإصابات متفرقة ما بين كسور وجروح وذلك نتيحة وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى على طريق أسوان/ القاهرة الصحراوى الغربى أمام مدينة إدفو ، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقى الرعاية الطبية اللازمة.