الإعدام لشخصين والمؤبد لشقيقتهما في قضية ثأر بأسيوط
مفتي الجمهورية: ارحموا أهل غزة والتاريخ سيُخلد موقف مصر من القضية الفلسطينية
رئيس العربية للتصنيع: تجديد ثقة القيادة السياسية وسام فخر يضاعف مسؤوليتنا تجاه وطننا
متاحة الآن | سكن لكل المصريين 7 فرص جديدة وتعديلات في المشروعات .. اعرف التفاصيل
مدبولي: تعاون مصري أردني لمواجهة تحديات القضية الفلسطينية
قمة مصرية – أوغندية في القاهرة.. شراكة أوسع وآفاق تعاون جديدة
تموين القاهرة: الأوكازيون ليس إجباريا.. ولا نتدخل في نسب الخصم
بعد إعلان بدء التقديم في أكتوبر.. المستفيدون من الوحدات البديلة للإيجار القديم
طب بالمرحلة الثالثة.. مفاجأة بتنسيق الشعبة العلمية نظام قديم
المفتي: غزة مرآة لنبض الفقه.. والذكاء الاصطناعي تحول لأداة قمع بيد الاحتلال
الوزير: ضم الصناعات المغذية للسيارات إلى قائمة الـ28 صناعة المستفيدة من الحزم الاستثمارية
زلزال بقوة 6.5 درجة يضرب بابوا شرقي إندونيسيا
توك شو

الخارجية الروسية: النخب الأوروبية تبحث عن «عدو» لتبرير إخفاقاتها

منار عبد العظيم

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" بأن وزارة الخارجية الروسية صرّحت بأن النخب السياسية في أوروبا "بحاجة إلى عدو تُلقي عليه اللوم في إخفاقاتها الاقتصادية والسياسية"، في إشارة إلى محاولات غربية لشيطنة روسيا في الخطاب العام.

وأضافت الخارجية الروسية أن هذه "السياسات التصعيدية" تُسهم في تأجيج التوترات، بدلًا من التركيز على معالجة الأزمات الداخلية التي تعاني منها بعض الدول الأوروبية.

وزير الدفاع الإسرائيلي: يجب استكمال مهمة هزيمة حماس

في سياق متصل، نقلت القناة ذاتها عن وزير الدفاع الإسرائيلي قوله إن على الجيش الإسرائيلي "إكمال مهمة هزيمة حماس وإعادة المحتجزين في أسرع وقت ممكن"، في إشارة إلى العمليات العسكرية الجارية في قطاع غزة.

وأكد الوزير ما وصفه بـ"ضرورة الحسم العسكري"، مشيرًا إلى أن الأمن القومي الإسرائيلي لا يمكن تحقيقه دون إنهاء تهديدات حماس بشكل كامل.

وزارة الخارجية الروسية النخب السياسية قناة القاهرة الإخبارية

البلوجر ياسمين

طلع راجل .. صدمة على السوشيال ميديا بعد القبض على البلوجر ياسمين| صور

البلوجر ياسمين

بعد القبض عليها .. ياسمين تخلي الحجر يلين ليست أنثى وتواجه 3 اتهامات

نتيجة المرحلة الثانية 2025

رابط سريع.. احصل علي نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2025

أفضل سورة لسداد الدين

أفضل سورة تقرأ لسداد الدين.. النبي أوصى بتلاوتها قبل الفجر

ليست أنثى.. قرار عاجل ضد البلوجر الشهيرة بـ«ياسمين تخلي الحجر يلين»

ليست أنثى.. قرار عاجل ضد البلوجر الشهيرة بـ«ياسمين تخلي الحجر يلين»

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الثلاثاء

تنسيق الجامعات 2025

تنسيق القبول بالجامعات.. اطلع على الحدود الدنيا لكليات المرحلة الثالثة بالأرقام الكاملة

سعر الدولار الأمريكي

سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 12-8-2025

تكريم مفتي تشاد

هيئات الإفتاء بالعالم تمنح جائزة القرافي لمفتي تشاد

قطب سانو، الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي الدولي، بمنظمة التعاون الإسلامي

التعاون الإسلامي: صناعة المفتي تتوقف على المناهج الشرعية والاجتماعية والإنسانية المتطورة

جانب من اللقاء

الدرعي: الذكاء الاصطناعي في الفتوى فرصة وتحدٍ

بالصور

بـ بيضة واحدة.. طريقة عمل كوكيز الشكولاتة

ببيضة واحدة..طريقة عمل كوكيز الشكولاتة
ببيضة واحدة..طريقة عمل كوكيز الشكولاتة
ببيضة واحدة..طريقة عمل كوكيز الشكولاتة

طريقة تحضير سمك السلمون المشوي مع التتبيلة اللذيذة

طريقة تحضير سمك السلمون المشوي مع التتبيلة اللذيذة
طريقة تحضير سمك السلمون المشوي مع التتبيلة اللذيذة
طريقة تحضير سمك السلمون المشوي مع التتبيلة اللذيذة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجزر؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجزر؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجزر؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجزر؟

بعد إعلان خطوبتها من كريستيانو.. 10 صور صادمة لـ جورجينا

بعد إعلان خطوبتها من كريستيانو..10 صور صادمة لـ جورجينا
بعد إعلان خطوبتها من كريستيانو..10 صور صادمة لـ جورجينا
بعد إعلان خطوبتها من كريستيانو..10 صور صادمة لـ جورجينا

منال الشرقاواي

منال الشرقاوي تكتب: التتر السينمائي.. حكاية ما قبل البداية وما بعد النهاية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: انتقادات تعدت الحدود.. متى نتعلم فن التعليق على الآخر؟

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: العالم على حافة الانهيار البيئي

د. ثروت امبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الإدارة المستدامة للموارد المائية في مصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين: تراهم يستوعبون؟!

