أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" بأن وزارة الخارجية الروسية صرّحت بأن النخب السياسية في أوروبا "بحاجة إلى عدو تُلقي عليه اللوم في إخفاقاتها الاقتصادية والسياسية"، في إشارة إلى محاولات غربية لشيطنة روسيا في الخطاب العام.

وأضافت الخارجية الروسية أن هذه "السياسات التصعيدية" تُسهم في تأجيج التوترات، بدلًا من التركيز على معالجة الأزمات الداخلية التي تعاني منها بعض الدول الأوروبية.

وزير الدفاع الإسرائيلي: يجب استكمال مهمة هزيمة حماس

في سياق متصل، نقلت القناة ذاتها عن وزير الدفاع الإسرائيلي قوله إن على الجيش الإسرائيلي "إكمال مهمة هزيمة حماس وإعادة المحتجزين في أسرع وقت ممكن"، في إشارة إلى العمليات العسكرية الجارية في قطاع غزة.

وأكد الوزير ما وصفه بـ"ضرورة الحسم العسكري"، مشيرًا إلى أن الأمن القومي الإسرائيلي لا يمكن تحقيقه دون إنهاء تهديدات حماس بشكل كامل.