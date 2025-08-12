قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أصل الحكاية

سر القنينة.. كيف قاد هندرسون كريستال بالاس للتتويج بالدرع الخيرية على حساب ليفربول؟

دين هندرسون
دين هندرسون
أمينة الدسوقي

قاد الحارس الإنجليزي دين هندرسون فريقه كريستال بالاس لتحقيق لقب درع المجتمع الإنجليزي للمرة الأولى في تاريخه، بعد الفوز على ليفربول بركلات الترجيح بنتيجة 3-2، عقب التعادل 2-2 في الوقت الأصلي، في المباراة التي احتضنها ملعب «ويمبلي» مساء الأحد.

كيف قاد هندرسون كريستال بالاس للتتويج على حساب ليفربول؟

وخطف هندرسون الأضواء خلال ركلات الترجيح، بعدما تصدى لمحاولتين من لاعبي ليفربول، في حين أطاح النجم محمد صلاح بالكرة فوق العارضة، ليمنح فريقه أفضلية حاسمة.

وما أثار الجدل كان مشهداً التقطته عدسات البث التلفزيوني، حيث ظهر الحارس وهو يمسك بـ"قنينة ماء" ملفوفة بمنشفة، دون عليها أسماء لاعبي ليفربول واتجاهاتهم المفضلة للتسديد، في خطوة تكتيكية ساعدته على قراءة تحركات الخصوم.

وقال هندرسون، في تصريحات لشبكة TNT Sports عقب اللقاء:"أعشق اللحظات الحاسمة، وأستمتع بالتواجد تحت الضغط.. التحضير لركلات الترجيح كان رائعاً، وأشكر كل من ساعدني خلف الكواليس".

وأضاف بابتسامة عن سر القنينة "ربما ساعدتني.. وربما لا.. أنتم ستكتشفون ذلك".

أرقام دين هندرسون مع فريقه كريستال بالاس

استقبلت شباك الحارس دين هندرسون هدفين مبكرين عن طريق هوجو إيكيتيكي في الدقيقة 4، وجيريمي فريمبونج في الدقيقة 21، لكنه عوض ذلك بتصديات حاسمة، أبرزها خلال اللقاء نفسه وقبل ركلات الترجيح.

لمس الكرة 34 مرة

التمريرات الناجحة 15 من أصل 24 (63%)

الكرات الطويلة الدقيقة 4 من أصل 13

إبعاد الكرة مرتان

وعن الفوز على بطل الدوري الإنجليزي، قال هندرسون "الانتصار في ويمبلي أمام فريق بحجم ليفربول له طابع خاص، لقد استحققنا التتويج".

بهذا الأداء، كتب دين هندرسون اسمه في تاريخ كريستال بالاس، ليس فقط بفضل تصدياته، بل أيضا بـ"سر القنينة" الذي خطف الأنظار وأثار الفضول.

الحارس الإنجليزي دين هندرسون ليفربول النجم محمد صلاح هندرسون أرقام هندرسون تاريخ كريستال بالاس

