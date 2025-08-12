موعد مباراة ليفربول القادمة في افتتاح الدوري الإنجليزي

تترقب جماهير ليفربول حول العالم انطلاقة فريقها في الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي الممتاز 2025/2026.

ويواجه الريدز فريق بورنموث في الجولة الافتتاحية يوم الجمعة المقبل 15 أغسطس، في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب فيتاليتي معقل بورنموث.

المواجهة تمثل فرصة للفريق الأحمر لتعويض خسارته الأخيرة في كأس الدرع الخيرية وبدء مشوار الدفاع عن لقبه المحلي بقوة.

خسارة الدَرع الخيرية أمام كريستال بالاس

يدخل ليفربول اللقاء بعد خيبة أمل جماهيره في مباراة الدرع الخيرية أمام كريستال بالاس، والتي انتهت بخسارة الريدز بركلات الترجيح (3-2) بعد التعادل 2-2 في الوقت الأصلي.

المباراة شهدت إثارة كبيرة، حيث تقدم ليفربول أولاً عبر الفرنسي هوجو إيكيتيكي، قبل أن يدرك جان فيليب ماتيتا التعادل لكريستال بالاس من ركلة جزاء.

وعاد جيريمي فريمبونج ليمنح الريدز الأفضلية مجددًا، لكن إسماعيلا سار خطف التعادل في اللحظات الأخيرة، ليتجه الفريقان إلى ركلات الترجيح التي شهدت إضاعة محمد صلاح لركلة حاسمة، ما مهد الطريق لتتويج كريستال بالاس باللقب.

طموح آرني سلوت في بداية قوية

المدير الفني الجديد لليفربول، الهولندي آرني سلوت، يسعى لترك بصمة فورية مع بداية الموسم، خاصة بعد تتويجه بلقب الدوري الإنجليزي في موسمه الأول مع الفريق.

مباراة بورنموث ستكون اختبارًا مهمًا لقدرة الفريق على تجاوز التعثر الأخير، خصوصًا مع جاهزية النجوم الجدد وقدامى اللاعبين لخوض غمار موسم طويل مليء بالتحديات.

مواجهة خارج الديار وأهمية النقاط الثلاث

إقامة المباراة على ملعب بورنموث تمنح أصحاب الأرض دفعة معنوية، إلا أن ليفربول يمتلك تاريخًا إيجابيًا أمام هذا المنافس، حيث حقق انتصارات متتالية في المواجهات الأخيرة.

الفوز في الجولة الافتتاحية سيكون ضروريًا لبناء الزخم والثقة قبل الدخول في سلسلة من المباريات القوية في الأسابيع المقبلة.

مواعيد مباريات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي 2025/2026

الجمعة 15 أغسطس 2025:

ليفربول ضد بورنموث – 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة

السبت 16 أغسطس 2025:

أستون فيلا ضد نيوكاسل يونايتد – 2:30 ظهرًا

برايتون ضد فولهام – 5:00 مساءً

نوتنجهام فورست ضد برينتفورد – 5:00 مساءً

سندرلاند ضد وست هام – 5:00 مساءً

توتنهام ضد بيرنلي – 5:00 مساءً

وولفرهامبتون ضد مانشستر سيتي – 7:30 مساءً

الأحد 17 أغسطس 2025:

تشيلسي ضد كريستال بالاس – 4:00 عصرًا

مانشستر يونايتد ضد آرسنال – 6:30 مساءً

الاثنين 18 أغسطس 2025:

ليدز يونايتد ضد إيفرتون – 10:00 مساءً

بداية موسم جديد مليء بالتحديات

جماهير البريميرليج تنتظر موسماً مشتعلاً مع وجود صفقات كبرى وانضمام نجوم عالميين، وهو ما يزيد من حدة المنافسة على اللقب.

ليفربول، بقيادة سلوت، سيكون مطالبًا بالحفاظ على استقراره الفني والبدني منذ الجولة الأولى، خاصة مع قوة المنافسين وعلى رأسهم مانشستر سيتي وآرسنال ومانشستر يونايتد.