قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ارتفاع ضحايا المجاعة وسوء التغذية في غزة إلى 227 شهيدًا
البلوجر ياسمين مذكر مش مؤنث .. بدل العقوبة اتنين وتلاتة تنتظره
تربية نوعية وآداب.. بشرى لطلاب علمي علوم نظام حديث في الكليات تنسيق المرحلة الثالثة
وزير الإنتاج الحربي يبحث مع السفير الهندي نقل التكنولوجيا وتوسيع الشراكات الصناعية
طب القاهرة والمنصورة في القمة والحاسبات تتوقف عند 283.. التعليم العالي تعلن الحدود الدنيا للمرحلة الثانية من تنسيق الجامعات
بينهم 103 أطفال .. ارتفاع ضحايا المجاعة في غزة إلى 227 شهيدا
تنسيق القبول بالجامعات.. اطلع على الحدود الدنيا لكليات المرحلة الثالثة بالأرقام الكاملة
المحكمة المركزية الإسرائيلية تلزم نتنياهو بحضور 3 جلسات أسبوعيًا بدءًا من نوفمبر
نشرت فيديوهات خادشة للحياء.. القبض على البلوجر موري ست الكل
الدفاع الروسية: إسقاط 25 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل
الأعلى للإعلام يوافق على 20 ترخيصًا جديدًا لمواقع وتطبيقات إلكترونية
الأماكن الشاغرة لطلاب الشعبة الأدبية بالمرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

موعد مباراة ليفربول القادمة في افتتاح الدوري الإنجليزي

ليفربول
ليفربول
إسلام مقلد

تترقب جماهير ليفربول حول العالم انطلاقة فريقها في الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي الممتاز 2025/2026.

ويواجه الريدز فريق بورنموث في الجولة الافتتاحية يوم الجمعة المقبل 15 أغسطس، في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب فيتاليتي معقل بورنموث.

المواجهة تمثل فرصة للفريق الأحمر لتعويض خسارته الأخيرة في كأس الدرع الخيرية وبدء مشوار الدفاع عن لقبه المحلي بقوة.

خسارة الدَرع الخيرية أمام كريستال بالاس

يدخل ليفربول اللقاء بعد خيبة أمل جماهيره في مباراة الدرع الخيرية أمام كريستال بالاس، والتي انتهت بخسارة الريدز بركلات الترجيح (3-2) بعد التعادل 2-2 في الوقت الأصلي.

المباراة شهدت إثارة كبيرة، حيث تقدم ليفربول أولاً عبر الفرنسي هوجو إيكيتيكي، قبل أن يدرك جان فيليب ماتيتا التعادل لكريستال بالاس من ركلة جزاء.

وعاد جيريمي فريمبونج ليمنح الريدز الأفضلية مجددًا، لكن إسماعيلا سار خطف التعادل في اللحظات الأخيرة، ليتجه الفريقان إلى ركلات الترجيح التي شهدت إضاعة محمد صلاح لركلة حاسمة، ما مهد الطريق لتتويج كريستال بالاس باللقب.

طموح آرني سلوت في بداية قوية

المدير الفني الجديد لليفربول، الهولندي آرني سلوت، يسعى لترك بصمة فورية مع بداية الموسم، خاصة بعد تتويجه بلقب الدوري الإنجليزي في موسمه الأول مع الفريق. 

مباراة بورنموث ستكون اختبارًا مهمًا لقدرة الفريق على تجاوز التعثر الأخير، خصوصًا مع جاهزية النجوم الجدد وقدامى اللاعبين لخوض غمار موسم طويل مليء بالتحديات.

مواجهة خارج الديار وأهمية النقاط الثلاث

إقامة المباراة على ملعب بورنموث تمنح أصحاب الأرض دفعة معنوية، إلا أن ليفربول يمتلك تاريخًا إيجابيًا أمام هذا المنافس، حيث حقق انتصارات متتالية في المواجهات الأخيرة. 

الفوز في الجولة الافتتاحية سيكون ضروريًا لبناء الزخم والثقة قبل الدخول في سلسلة من المباريات القوية في الأسابيع المقبلة.

مواعيد مباريات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي 2025/2026

الجمعة 15 أغسطس 2025:
ليفربول ضد بورنموث – 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة

السبت 16 أغسطس 2025:
أستون فيلا ضد نيوكاسل يونايتد – 2:30 ظهرًا
برايتون ضد فولهام – 5:00 مساءً
نوتنجهام فورست ضد برينتفورد – 5:00 مساءً
سندرلاند ضد وست هام – 5:00 مساءً
توتنهام ضد بيرنلي – 5:00 مساءً
وولفرهامبتون ضد مانشستر سيتي – 7:30 مساءً

الأحد 17 أغسطس 2025:
تشيلسي ضد كريستال بالاس – 4:00 عصرًا
مانشستر يونايتد ضد آرسنال – 6:30 مساءً

الاثنين 18 أغسطس 2025:
ليدز يونايتد ضد إيفرتون – 10:00 مساءً

بداية موسم جديد مليء بالتحديات

جماهير البريميرليج تنتظر موسماً مشتعلاً مع وجود صفقات كبرى وانضمام نجوم عالميين، وهو ما يزيد من حدة المنافسة على اللقب. 

ليفربول، بقيادة سلوت، سيكون مطالبًا بالحفاظ على استقراره الفني والبدني منذ الجولة الأولى، خاصة مع قوة المنافسين وعلى رأسهم مانشستر سيتي وآرسنال ومانشستر يونايتد.

ليفربول الدوري الإنجليزي الممتاز الدوري الإنجليزي بورنموث

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البلوجر ياسمين

طلع راجل .. صدمة على السوشيال ميديا بعد القبض على البلوجر ياسمين| صور

البلوجر ياسمين

بعد القبض عليها .. ياسمين تخلي الحجر يلين ليست أنثى وتواجه 3 اتهامات

تنسيق الجامعات 2025

الأماكن الشاغرة بالمرحلة الثالثة في تنسيق الجامعات 2025

نتيجة المرحلة الثانية 2025

رابط سريع.. احصل علي نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2025

أفضل سورة لسداد الدين

أفضل سورة تقرأ لسداد الدين.. النبي أوصى بتلاوتها قبل الفجر

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الثلاثاء

رسميًا.. أسعار شرائح الكهرباء اليوم للمنزلي والتجاري

أسعار شرائح الكهرباء اليوم للمنزلي والتجاري

ليست أنثى.. قرار عاجل ضد البلوجر الشهيرة بـ«ياسمين تخلي الحجر يلين»

ليست أنثى.. قرار عاجل ضد البلوجر الشهيرة بـ«ياسمين تخلي الحجر يلين»

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

وزارة الصحة بغزة: ارتفاع عدد ضحايا المجاعة وسوء التغذية لـ227 شهيدا

مجدي علام خبير البيئة والمناخ

خبير بيئي يكشف أسباب ارتفاع درجات الحرارة وتغيرها بشكل مستمر

صورة أرشيفية

كاتب: التعليم تحدث ثورة في المناهج لمواكبة التطور العالمي.. تفاصيل

بالصور

مخاطر غير متوقعة.. ماذا يحدث للجسم عند تناول الفسيخ؟

ماذا يحدث للجسم عند تناول الفسيخ؟
ماذا يحدث للجسم عند تناول الفسيخ؟
ماذا يحدث للجسم عند تناول الفسيخ؟

رغم فوائدها الكثيرة.. احترس من الإفراط فى تناول المانجو

اضرار الافراط فى المانجو
اضرار الافراط فى المانجو
اضرار الافراط فى المانجو

قبل طرحه في السينمات .. 5 معلومات عن فيلم" درويش"

درويش
درويش
درويش

نشرة المرأة والمنوعات: هل تعشق النودلز؟ اكتشف الحقيقة الصادمة عن تناولها يوميا.. آمال ماهر تتألق بفستان ساحر.. طلع راجل.. صدمة على السوشيال ميديا بعد القبض على البلوجر ياسمين| صور

طلع راجل .. صدمة على السوشيال ميديا بعد القبض على البلوجر ياسمين| صور
طلع راجل .. صدمة على السوشيال ميديا بعد القبض على البلوجر ياسمين| صور
طلع راجل .. صدمة على السوشيال ميديا بعد القبض على البلوجر ياسمين| صور

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاواي

منال الشرقاوي تكتب: التتر السينمائي.. حكاية ما قبل البداية وما بعد النهاية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: انتقادات تعدت الحدود.. متى نتعلم فن التعليق على الآخر؟

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: العالم على حافة الانهيار البيئي

د. ثروت امبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الإدارة المستدامة للموارد المائية في مصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين: تراهم يستوعبون؟!

المزيد