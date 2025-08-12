قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

صيانة ودهان وتشجير.. 17 صورة ترصد استعدادات المدارس لبدء العام الدراسي الجديد

استعدادات المدارس لبدء العام الدراسي الجديد
استعدادات المدارس لبدء العام الدراسي الجديد
ياسمين بدوي

تجري جميع المدارس حاليا استعداداتها النهائية لبدء العام الدراسي الجديد 2025 / 2026 المقرر انطلاقه 20 سبتمبر 2025 في المدارس الرسمية والرسمية للغات والخاصة والخاصة للغات

وفي هذا التقرير ينشر موقع صدى البلد صورا ترصد استعدادات مدارس محافظتي القاهرة والجيزة لبدء العام الدراسي الجديد 

وفي هذا الإطار ، تفقدت صباح اليوم هدى عبدالعال مدير عام إدارة العجوزة التعليمية بمحافظة الجيزة ، أعمال الصيانة بمدرسة النصر الابتدائية 

حيث تم متابعة إستمرار دهانات الفصول وجدران المدرسة وعمل صيانة للإضاءة وصيانة دورات المياه ، وتشجير الحدائق وتجميل المداخل ، وذلك لاستقبال عام دراسى جديد آمن ومنظم

وفي نفس السياق أعلنت إدارة مصر القديمة التعليمية بمحافظة القاهرة ، أن مدارس الادارة تستعد حاليا لاستقبال العام الدراسي الجديد 2025/2026 بعمل صيانه بسيطة من دهانات فصول المدارس ، وتركيب مصابيح الاضاءة الجديدة في الفصول ، وقص الأشجار ومراجعة ما تحتاجه المدارس من سباكه وتجميل

وفي إدارة الزاوية التعليمية بالقاهرة ، استقبلت أماني أنور مدير عام الإدارة و أمين السنوسي وكيل الإدارة وفدا يضم عددا من قيادات المحافظة والحي وذلك ضمن التعاون المشترك بين الجهات الحكومية التي تعمل على متابعه المدارس وذلك لضمان جاهزيتها لاستقبال العام الدراسي الجديد

قبل بدء العام الدراسي الجديد .. تعليمات عاجلة من وزير التعليم

وكان قد أصدر محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني تعليمات عاجلة لمديري مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني ، بشأن العام الدراسي الجديد

حيث شدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، على ضرورة الانتهاء من الاستعدادات الخاصة بالعام الدراسى الجديد فى جميع المدارس، بما يشمل:

  •  أعمال الصيانة البسيطة 
  • دهان الفصول والأسوار
  •  عدم تعليق أكثر من يافطة لكل مدرسة
  • التشجير والتجميل، بما يعكس بيئة تعليمية نظيفة وآمنة، مؤكدًا على أهمية التشجير وأعمال الدهانات في المدارس، كونهما عنصران أساسيان لتهيئة بيئة تعليمية جاذبة
  •  الرجوع إلى الوزارة فور مواجهة أي معوقات في التنفيذ
  • الاهتمام بالنشيد الوطنى ومعايير ومقاييس العلم المصري المرفوع وسلامته ونظافته لما له من دور في تنمية قيم الولاء الوطنى لدى الطلاب.

كما شدد الوزير على الالتزام بنسب الحضور للطلاب، مؤكدًا ضرورة متابعة نسب الحضور بدقة، وتنظيم زيارات ميدانية للتأكد من التزام الطلاب، والتعامل بحزم مع أي تقصير في هذا الشأن.

كما أكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على أهمية متابعة التقييمات وضمان إتقان الطلاب لمهارتي القراءة والكتابة باعتبارهما أساس العملية التعليمية.

وشدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني  كذلك على ضرورة المتابعة الميدانية المستمرة من قبل القيادات التعليمية، والتواصل الفعّال مع الإدارات والمدارس لسرعة رصد أي مشكلات والعمل على حلها فورًا، مؤكدًا أن الوزارة لن تدخر جهدًا في توفير الدعم اللازم لضمان بيئة تعليمية مناسبة لجميع الطلاب.
 

في يومه العالمي..لماذا يقال إن الابن الأوسط أكثرهم حكمة وأقلهم حظًا؟

السباحة في سن الثلاثين طريقك نحو الصحة والجمال الداخلي

فيديو جيسيكا وحوت الأوركا يشعل السوشيال ميديا.. القصة الكاملة والحقيقة صادمة!

يتخطى الـ3 ملايين دولار.. خاتم خطوبة جورجينا يثير ضجة على السوشيال ميديا

