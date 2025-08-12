المجموعة الثالثة لتعليم الهيروغليفية تنطلق من قلب القاهرة .. شغف يتجاوز 500 مشارك

في أجواء مليئة بالحماس والشغف بالحضارة المصرية القديمة، شهد قصر الأمير طاز التاريخي بالقاهرة انطلاق فعاليات المجموعة الثالثة من دورة تعليم اللغة المصرية القديمة – الخط الهيروغليفي، التي تنظمها مؤسسة زاهي حواس للآثار والتراث بالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية، وسط حضور جماهيري واسع تجاوز 500 مشارك من مختلف أطياف المجتمع المصري، وبخاصة الشباب.

افتتحت الدورة بمحاضرة علمية ألقاها الدكتور محمد حسن المتخصص في علم الآثار واللغة المصرية القديمة، تناول من خلالها نشأة الحضارة المصرية وتطور اللغة الهيروغليفية، مع تقديم لمحة عن القواعد الصوتية والكتابية وأساليب قراءة وفهم النصوص القديمة، وهو ما لاقى تفاعلاً ملحوظًا من الحاضرين.

حضر الفعالية كل من الدكتور جمال مصطفى، مستشار الأمين العام للآثار الإسلامية، والأستاذ علي أبو دشيش، مدير مؤسسة زاهي حواس للآثار والتراث، إلى جانب عدد من أساتذة الجامعات، وأعضاء من مجلس الشيوخ، وخبراء الآثار، فضلاً عن التغطية الإعلامية المتميزة من العديد من القنوات التلفزيونية المصرية والعربية.

وتأتي هذه الدورة في إطار رسالة مؤسسة زاهي حواس للآثار والتراث، التي تأسست عام 2024 برئاسة عالم الآثار العالمي الدكتور زاهي حواس، لنشر الثقافة الأثرية وتعزيز الانتماء للحضارة المصرية، مع إتاحة الفرصة لجميع الفئات، خاصة الشباب، لاكتساب المعرفة الأكاديمية والمهارية في مجال دراسة اللغة المصرية القديمة.

عن مؤسسة زاهي حواس للآثار والتراث

تأسست مؤسسة زاهي حواس للآثار والتراث عام 2024 (رقم الإشهار 1169 لسنة 2024) برئاسة عالم الآثار العالمي ووزير الآثار الأسبق الدكتور زاهي حواس. وتسعى المؤسسة أن تكون مركزًا علميًا وبحثيًا لتوعية المجتمع المصري والعالمي بأهمية التراث، من خلال أنشطة متنوعة تستهدف جميع الفئات العمرية، خاصة الأطفال والشباب.

أبرز مجالات عمل المؤسسة:

• تنفيذ حفائر أثرية بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار.

• نشر أبحاث ودراسات علمية متخصصة في علم الآثار.

• الإسهام في ترميم وصيانة المواقع الأثرية.

• تنظيم مؤتمرات، دورات، وورش تدريبية للأثريين والباحثين.

• دعم المشروعات التراثية ذات البعد التنموي.

• إنشاء مدارس للحفائر وتنمية مهارات العاملين في القطاع الأثري.

• إطلاق “جائزة زاهي حواس السنوية” لتكريم التميز في مجالات الآثار والترميم والبحث والكشف الأثري.

اهتمامات خاصة تركز عليها المؤسسة:

• دراسات التراث الثقافي والمتحفي.

• إدارة وصون المواقع الأثرية.

• التدريب المهني المتخصص للعاملين في مجال التراث.

• تطبيق الأساليب الحديثة في توثيق وصيانة الآثار.

• تعزيز الوعي المجتمعي بالهوية الثقافية.

• دعم الأبحاث العلمية في مجالات الآثار والتراث.