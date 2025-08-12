رسائل قوية من الرئيس السيسي: ملف المياه جزء من حملة ضغوط على مصر.. ووعي المصريين هو الركيزة الأساسية

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء 12-8-2025 ، بقصر الاتحادية، يويري موسيفيني، رئيس جمهورية أوغندا، لبحث سبل دفع وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، بالإضافة إلى التباحث حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك .



وخلال لقاء مع موسيفيني.. جاءت تصريحات الرئيس السيسي كالآتي:

نرفض الإجراءات الأحادية في حوض النيل الشرقي

من يعتقد أننا سنغض الطرف عن حقوقنا المائية "مخطئ"

مصر لا تعارض تحقيق أي تنمية للشركاء والأشقاء في دول حوض النيل لكن دون التأثير على مصر

مسؤول عن إيجاد حل لملف المياه لا يؤثر علي حياة المصريين

حصة مصر والسودان من مياه النيل 4٪ فقط من إجمالي المياه

مصر تعول علي جهود اللجنة السباعية برئاسة أوغندا للتوصل إلى توافق بين دول حوض النيل

ملف المياه يمثل جزءا من حملة الضغوط علي مصر لتحقيق أهداف أخرى

وعي وصلابة المصريين هو الركيزة الأساسية لمواجهة أي تحدي أو أي تهديد محتمل