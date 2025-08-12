فيس بوك فضحهم.. القبض على 3 أشخاص يتعاطون المخدرات بالشارع

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى، يظهر خلاله 3 أشخاص تبدو عليهم آثار تعاطى المواد المخدرة بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة ثان بالقليوبية.

بالفحص، أمكن تحديد وضبط الأشخاص الظاهرين بمقطع الفيديو، وهم 3 عاطلين، مقيمين بدائرة القسم، وبحوزتهم كمية من مخدر البودر.

وبمواجهتهم، أقروا بحيازتهم للمادة المخدرة بقصد التعاطى وتحصلهم عليها من عاطل، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة القسم، أمكن ضبطه وبحوزته “كمية من مخدر البودر – سلاح أبيض”.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.