رسميا.. مانشستر سيتي يعلن رحيل لاعبه إلى إيفرتون

أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، اليوم الثلاثاء، رحيل لاعب وسطه جاك جريليش إلى صفوف إيفرتون لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة، في إطار استعدادات الفريقين للموسم الجديد من الدوري الإنجليزي الممتاز 2025-2026.

وجاء القرار بعد موسم مخيب للآمال بالنسبة لسيتي، لم ينجح خلاله في تحقيق أي بطولة تحت قيادة المدرب بيب جوارديولا، ما دفع الإدارة لإعادة ترتيب أوراقها والبحث عن حلول لتعزيز التشكيلة ومنح بعض اللاعبين فرصًا أكبر للمشاركة في أندية أخرى.

جريليش، الذي انضم إلى مانشستر سيتي صيف 2021 قادمًا من أستون فيلا في صفقة مثيرة للجدل حينها، ساهم في تتويج الفريق بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز في موسمه الأول، وكان أحد عناصر التشكيلة المتوجة بالثلاثية التاريخية في موسم 2022-2023، والتي شملت الدوري المحلي، ودوري أبطال أوروبا، وكأس الاتحاد الإنجليزي.

على مدار أربعة مواسم، شارك اللاعب الإنجليزي الدولي في 157 مباراة بقميص السيتي، سجل خلالها 17 هدفًا، كما حقق مع الفريق خمسة ألقاب كبرى من بينها كأس العالم للأندية وكأس السوبر الأوروبي.

إلا أن الإصابات المتكررة، إلى جانب المنافسة القوية داخل الفريق، قلصت من مشاركاته في الموسم الماضي، وهو ما جعل خيار الإعارة إلى إيفرتون فرصة لإعادة اكتشاف نفسه واستعادة مستواه قبل انطلاق منافسات الموسم الجديد.