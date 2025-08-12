قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تأخر ناشئى اليد أمام الدنمارك 17-14 بالشوط الأول في بطولة العالم تحت 19 عاما

بطولة العالم
بطولة العالم

تأخر منتخب ناشئين كرة اليد أمام نظيره الدنمارك بنتيجة  17-14 بالشوط الأول في  ثان مواجهاته في الدور الرئيسي ببطولة العالم تحت 19 سنة التي تستضيفها مصر تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية أمام الدنمارك اليوم  الثلاثاء .

تعادل منتخب ناشئي كرة اليد أمام  نظيره التشيك بنتيجة 35-35  فى ضربة بداية الدور الرئيسى ببطولة العالم التي تستضيفها مصر حاليًا، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتستمر حتى 17 أغسطس الجاري، ليضعون قدما في ربع النهائي .

وتمكن المنتخب الوطني لكرة اليد تحت 19 عامًا من التأهل إلى الدور الرئيسي متصدرًا المجموعة السابعة، بالفوز على كل من كوريا الجنوبية والبحرين واليابان، حيث يتواجد أحفاد الفراعنة فى المجموعة الرابعة بالدور الرئيسي برفقة كل من اليابان والدنمارك والتشيك.

وحسم 16 منتخبًا تواجدهم في الدور الرئيسي، الذي يتم تقسيم المنتخبات به على 4 مجموعات ويتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى ربع النهائي الذي يقام بالنظام الإقصائي بخروج المغلوب، ويتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى منافسات ربع النهائي.

وضمت القائمة النهائية لمنتخب مصر في البطولة 19 لاعبًا، هم، يوسف عبد الهادي، عمر فتحي، عبد المالك محمود، محمد عدلان، يوسف عمرو، سيف جلال، كريم حمدي، عمر بركة، حازم الصباغ، زياد عواد، عبد الرحمن رشاد، أحمد حلمي، عادل أحمد، يحيى الكردي، حسين محمد، محمد إسماعيل، علي مدبولي، يوسف عبد الغني، وحمزة وليد.

منتخب ناشئين كرة اليد كرة اليد منتخب ناشئين الدنمارك بطولة العالم تحت 19 سنة بطولة العالم

