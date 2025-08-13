وسط موجة حر شديدة.. الشبكة الموحدة للكهرباء تستوعب أحمالا بلغت 39500 ميجاوات

واصلت الأحمال الكهربائية ارتفاعها، وحققت اليوم الثلاثاء رقما قياسيا جديدا لم تصل إليه من قبل، ونجحت الشبكة الكهربائية الموحدة فى استيعاب ارتفاع الأحمال والزيادة فى الاستهلاك والذى ارتفع بمعدل 600 ميجاوات بالمقارنة للحمل الأقصى أمس الإثنين.

بلغ الحمل الأقصى للشبكة الكهربائية الموحدة اليوم الثلاثاء 39500 ميجاوات، وهو أعلى حمل وأقصى استهلاك تم استيعابه من قبل الشبكة القومية للكهرباء عبر تاريخها، وفقا لما سجلته شاشات المركز القومى للتحكم فى الطاقة، حيث بلغ الحمل الأقصى أمس الإثنين 38900 ميجاوات، وكان أقصى حمل تم تحقيقه العام الماضى 38000 ميجاوات.

تمكنت الشبكة الكهربائية من استيعاب ارتفاع الأحمال، ومجابهة الزيادة المستمرة فى الاستهلاك، فى إطار خطة العمل المرحلية والاجراءات التى تم تنفيذها على مدار الشهور الماضية لمجابهة موجات الحرارة المرتفعة خلال فصل الصيف والالتزام بمعايير الكفاءة فى التشغيل والانتهاء من برامج الصيانة المحددة مسبقا طبقا للأكواد العالمية، ورصدت تقارير المركز القومى للتحكم فى الطاقة ان مؤشرات الزيادة اليومية فى استهلاك الكهرباء وارتفاع الاحمال غير مسبوقة، لم يتم تسجيلها من قبل بهذه الكيفية.

