قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سعر جرام الذهب الآن في مصر
هل يجوز الزواج من شاب لا يُصلي؟.. الإفتاء توضح الضوابط الشرعية
إسرائيل تبحث تهجير الفلسطينيين إلى جنوب السودان | تفاصيل
ضوابط التعيين في الوظائف الحكومية .. وفقاً للقانون
الأزمة مستمرة.. إعلامي: الزمالك يرد على شكوى «زيزو» ويُطالبه بـ20 مليون جنيه
وزير الخارجية الأمريكي: نحن بصدد تصنيف «الإخوان» كمنظمة إرهابية
انخفض .. أعلى سعر لجرام الذهب اليوم الأربعاء 13-8-2025
ماء الليمون .. مشروب صباحي مُذهل لفقدان الوزن والوقاية من الأمراض وتحسين الهضم
أسعار الدواجن اليوم بالأسواق .. ومفاجأة في ثمن البيض الآن
روسيا تخطط لإغلاق شبكة الإنترنت لأكثر من أسبوع في شبه جزيرة القرم
مواقيت الصلاة في مصر اليوم الأربعاء 13 أغسطس بالقاهرة والمحافظات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وسط موجة حر شديدة.. الشبكة الموحدة للكهرباء تستوعب أحمالا بلغت 39500 ميجاوات

أرشيفية
أرشيفية
وفاء نور الدين

واصلت الأحمال الكهربائية ارتفاعها، وحققت اليوم الثلاثاء رقما قياسيا جديدا لم تصل إليه من قبل، ونجحت الشبكة الكهربائية الموحدة فى استيعاب ارتفاع الأحمال والزيادة فى الاستهلاك والذى ارتفع بمعدل 600 ميجاوات بالمقارنة للحمل الأقصى أمس الإثنين.

بلغ الحمل الأقصى للشبكة الكهربائية الموحدة اليوم الثلاثاء 39500 ميجاوات، وهو أعلى حمل وأقصى استهلاك تم استيعابه من قبل الشبكة القومية للكهرباء عبر تاريخها، وفقا لما سجلته شاشات المركز القومى للتحكم فى الطاقة، حيث بلغ الحمل الأقصى أمس الإثنين 38900 ميجاوات، وكان أقصى حمل تم تحقيقه العام الماضى 38000 ميجاوات.

تمكنت الشبكة الكهربائية من استيعاب ارتفاع الأحمال، ومجابهة الزيادة المستمرة فى الاستهلاك، فى إطار خطة العمل المرحلية والاجراءات التى تم تنفيذها على مدار الشهور الماضية لمجابهة موجات الحرارة المرتفعة خلال فصل الصيف والالتزام بمعايير الكفاءة فى التشغيل والانتهاء من برامج الصيانة المحددة مسبقا طبقا للأكواد العالمية، ورصدت تقارير المركز القومى للتحكم فى الطاقة ان مؤشرات الزيادة اليومية فى استهلاك الكهرباء وارتفاع الاحمال غير مسبوقة، لم يتم تسجيلها من قبل بهذه الكيفية.
 

أخبار كهرباء أحمال كهرباء موجة حر موجة حر شددية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

تكليف دفعة 2023.. خبر صادم من الأمين العام لنقابة أطباء الأسنان

سارة خليفة

أبوس إيدك بلاش تفضحيني.. ماذا حدث مع سارة خليفة والسواق.. التحقيقات تكشف المستور

حديقة الحيوان

باقى أسابيع على افتتاحها.. سعر تذكرة حديقة الحيوان بالجيزة

تعدى على طبيية

عقب الحكم.. أسرة الطبيبة المتعد.ى عليها ووالدتها: الحكم سريع وأثلج صدورنا

أرشيفية

11 حالة تؤدي لسحب العداد القديم وتركيب "أبو كارت"

ملصحة الضرائب

رسالة عاجلة لـ الضرائب بشأن الإعفاء الكامل من الغرامات | تفاصيل

الإيجار القديم

التسجيل بدأ.. كيف تحصل على شقة بديلة للإيجار القديم؟

مجلس الشيوخ

ننشر أسماء الفائزين بانتخابات مجلس الشيوخ بالنظام الفردي

ترشيحاتنا

ادم

موعد وتفاصيل حفل الفنان آدم في مهرجان قرطاج الدولي

محمد ثروت

تعليق ناري من محمد ثروت على ضبط «بلوجر» بعد تجسيد شخصية امرأة

نوال الزغبي

نوال الزغبي تقترب من نصف مليون مشاهدة بأحدث أغانيها «الله كبير» |فيديو

بالصور

سر بصل الكشري المقرمش مثل المطاعم .. اعرفي الطريقة بخطوات بسيطة

طريقة عمل بصل الكشري المقرمش مثل المطاعم
طريقة عمل بصل الكشري المقرمش مثل المطاعم
طريقة عمل بصل الكشري المقرمش مثل المطاعم

هذا ما تعنيه العلامات الملونة أسفل «كبوت» سيارتك الجديدة

العلامات الملونة تحت الكبوت
العلامات الملونة تحت الكبوت
العلامات الملونة تحت الكبوت

لماذا تطاردك الكوابيس كل ليلة؟.. خبراء يُفسّرون الأسباب الخفية وراء الأحلام المُزعجة

اسباب رؤية الأحلام المزعجة
اسباب رؤية الأحلام المزعجة
اسباب رؤية الأحلام المزعجة

ماء الليمون .. مشروب صباحي مُذهل لفقدان الوزن والوقاية من الأمراض وتحسين الهضم

فوائد ماء الليمون في الصيف
فوائد ماء الليمون في الصيف
فوائد ماء الليمون في الصيف

فيديو

نوال الزغبي

نوال الزغبي تقترب من نصف مليون مشاهدة بأحدث أغانيها «الله كبير» |فيديو

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

حولوهم مدارس عربي .. قرار عاجل بشأن طلاب اللغات | ماذا حدث ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الإعلام المصري.. وشجاعة التغيير

منال الشرقاواي

منال الشرقاوي تكتب: التتر السينمائي.. حكاية ما قبل البداية وما بعد النهاية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: انتقادات تعدت الحدود.. متى نتعلم فن التعليق على الآخر؟

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: العالم على حافة الانهيار البيئي

د. ثروت امبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الإدارة المستدامة للموارد المائية في مصر

المزيد