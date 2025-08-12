عمرو أبو العيون: تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية لخلق فرص عمل للشباب

وجّه النائب عمرو أبو العيون، عضو مجلس الشيوخ 2025 عن حزب الجبهة الوطنية بمحافظة أسيوط، خالص شكره وتقديره لأبناء المحافظة على مشاركتهم الفاعلة في الانتخابات البرلمانية، مؤكدًا أن هذه المشاركة الكثيفة تمثل رسالة قوية للعالم بوحدة الصف الداخلي للشعب المصري، وحرصه على دعم مؤسسات الدولة في مواجهة التحديات الراهنة.

كما عبّر أبو العيون عن امتنانه لقيادات حزب الجبهة الوطنية على الثقة التي منحوه إياها بترشيحه باسم الحزب، مشيرًا إلى أن هذه الثقة تمثل دافعًا قويًا للعمل الجاد من أجل خدمة المواطن وتنفيذ رؤية الحزب التي تضع الإنسان المصري في مقدمة أولوياتها.

وأوضح النائب أن برنامجه الانتخابي يركز على عدد من الملفات المهمة، أبرزها دعم خطط التنمية في صعيد مصر، وتطوير البنية التحتية في القرى والمراكز، وتحسين مستوى الخدمات الصحية والتعليمية، إلى جانب تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية لخلق فرص عمل للشباب، ودعم الحرف والصناعات الصغيرة كركيزة أساسية للاقتصاد المحلي.

وأكد أبو العيون، أن مجلس الشيوخ يلعب دورًا محوريًا في دعم مؤسسات الدولة من خلال تقديم الرأي والمشورة وصياغة التشريعات، مشددًا على التزامه الكامل بممارسة دوره الرقابي والتشريعي بما يخدم المصلحة العامة ويحافظ على وحدة الصف الوطني.

وأشار إلى أنه سيحرص على التواصل المستمر مع أبناء محافظة أسيوط، عبر اللقاءات الميدانية والمكاتب البرلمانية، لضمان وصول صوت المواطن إلى الجهات التنفيذية، والعمل على إيجاد حلول عملية للمشكلات التي تواجههم، مؤكدا على أن نجاح أي نائب مرهون بالتعاون مع المواطنين، وأن المرحلة المقبلة تتطلب العمل بروح الفريق لتحقيق أهداف التنمية والاستقرار.

يذكر أن عمرو أبو العيون كان مرشح حزب الجبهة الوطنية في انتخابات مجلس الشيوخ 2025 عن محافظة أسيوط بالنظام الفردي.